An Bamberger Kirche werden letzte Lüpertz-Fenster enthüllt

Lüpertz, einer der bedeutendsten deutschen Künstler

Lüpertz, der 2021 seinen 80. Geburtstag feierte und zwischen seinen Ateliers in Berlin, Düsseldorf, Karlsruhe und der Toskana pendelt, ist einer der bedeutendsten deutschen Künstler der Gegenwart. "Lüpertz-Fenster" sind in der Kunstwelt ein fester Begriff: Der Künstler hat schon Fenster für Kirchen unter anderem in Köln und Lübeck gefertigt. In Bamberg ist er seit Jahren präsent. Direkt vor der Kirche St. Elisabeth in der Bamberger Altstadt steht die von ihm geschaffene Skulptur "Apoll".