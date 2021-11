Amy Winehouse-Nachlass: Auktion erlöst vier Millionen Dollar

Eigentlich war das Designer-Kleid von Naomi Parry, das Amy Winehouse bei ihrem letzten öffentlichen Auftritt auf einer Bühne am 18. Juni 2011 in Belgrad trug, auf 15.000 Dollar geschätzt. Doch die Bieter lieferten sich bei einer Auktion in Beverly Hills einen erbitterten Kampf um das Erinnerungsstück, das schließlich bei sagenhaften 243.200 Dollar zugeschlagen wurde. Im Katalog war das begehrte Objekt aus Seide als "figurenbetontes Minikleid in Bambus-Optik" aufgeführt gewesen. Neben dieser Pretiose wurden noch zehn weitere Outfits von Winehouse aufgerufen, die für die letzte Tour der Sängerin angefertigt wurden, die sie allerdings nie getragen hat. Die Kleider waren posthum 2012 in einer Modestrecke der "Sunday Times" öffentlichkeitswirksam inszeniert worden.

Pumps kosteten fast 40.000 Dollar

Insgesamt kamen rund 800 Gegenstände aus dem einstigen Besitz der im Juli 2011 verstorbenen Sängerin unter den Hammer. Zu den Top-Losen gehörte eine herzförmige Moschino-Handtasche aus rotem Leder, die Winehouse 2007 bei der Verleihung der Brit Awards trug: Sie erbrachte 204.800 Dollar, ebenfalls ein Vielfaches der Schätzung. Deutlich über 100.000 Dollar erlösten auch ein Goldlamé-Kleid von Dolce & Gabbana und ein schwarzer Overall, den Winehouse bei einem Fototermin trug. Ein Paar Schuhe vom Stardesigner Christian Louboutin ging für fast 40.000 Dollar weg – sie hatte die Pumps beim 60. Geburtstag ihres Vaters getragen.