Amy Winehouse: Londoner Design-Museum plant Ausstellung

Die vielen Fans von Amy Winehouse haben demnächst ein neues Pilgerziel: Das Design Museum in London kündigte für Ende November eine große Retrospektive über das Leben und Werk der mit nur 27 Jahren verstorbenen Soul-Legende und Mode-Ikone an. Neben den Bühnen-Outfits der Künstlerin sollen etwa ihre Notizhefte ausgestellt werden, die sie als Jugendliche verfasst hat, handgeschriebene Songtexte und allerlei persönliche Gegenstände wie ihre blaue "Daphne Fender Stratocaster"-Gitarre. Auch die Einflüsse von Musikern wie Dinah Washington, Mark Ronson und von Motown-Stars auf Winehouse sollen unter dem Titel "Amy: Beyond the Stage" dokumentiert werden. Selbstverständlich erscheint auch ein Katalog mit vielen Fotos.

"Es wird soviel Lärm um sie gemacht"

Ausstellungsmacherin Priya Khanchandani wird vom britischen "Guardian" mit den Worten zitiert: "Fühlt sich so an, als ob einiges über Amys Geschichte und über sie als ernsthafte Musikerin noch nicht gesagt ist - die Art und Weise, wie sie von den Medien dargestellt wurde, war ihrem Nachruhm wirklich abträglich. Es wird soviel Lärm um ihre Geschichte gemacht, der sie überlagert und ich habe versucht, diese Schichten abzutragen und die wahre Story zu erzählen." Unter den Pretiosen, die für Publikumsandrang sorgen sollen, sind die rote Moschino-Handtasche und das gelbe Kleid des Londoner Modelabels Preen (Justin Thornton und Thea Bregazzi), das Winehouse bei der Verleihung der Brit Awards 2007 trug.

Die Künstlerin Chiara Stephenson wird das "Metropolis"-Aufnahmestudio nachempfinden, in dem Winehouse tätig war. In einem halbkreisförmigen Raum sollen computeranimierte Projektionen von Winehouse mit Unterlagen aus ihrem persönlichen Archiv konfrontiert werden.

2013 präsentierte das Jüdische Museum in London schon einmal persönliche Gegenstände aus dem einstigen Besitz der Künstlerin, im vergangenen Jahr zeigte das Grammy Museum in Los Angeles eine Schau, die sich vorzugsweise mit der Mode von Winehouse befasste. Doch die jetzt angekündigte Retrospektive soll die bislang umfangreichste sein, die sich mit dem Schaffen der Sängerin befasst, die in ihrer achtjährigen Karriere rund 33 Millionen Tonträger verkaufte und sechs Grammys bekam.