Supreme Court: "Barrett kann ihre Positionen auch noch ändern"

Inwiefern ist zu befürchten, dass Trump das Oberste Gericht auch für seine persönlichen Belange oder die seiner Partei instrumentalisiert? Er deutet ja schon an, dass es Wahlfälschungen geben wird, und er dann auf den Supreme Court zurückgreifen will.

Kurios ist ja, dass Trump ein richtiger Künstler im Fabrizieren von "Selbstviktimisierungs-Narrativen" ist, wenn man das mal so nennen will. Und wenn wir uns an 2016 erinnern: Da hatte er durch die Anzahl der Wahlmänner die Wahl gewonnen, aber eben nicht die Mehrheit der Stimmen. Selbst da hat er schon eine Klage angekündigt, weil angeblich drei Millionen illegale Immigranten unrechtmäßig für Hillary Clinton abgestimmt hätten. Selbst als er gewonnen hatte, hat er sich also beschwert. Insofern ist das sowieso die Begleitmusik seiner disruptiven Präsidentschaft. Allerdings ist bei dem aktuellen Geschehen schon zu erwarten, dass die Lage am 3. November auch rechtlich ein Stück weit eskalieren kann. Das Szenario, was wir jetzt als eines der vielen Alptraum-Szenarien ausbuchstabiert sehen, ist eben genau das, dass Trump sich am Wahlabend zum Sieger erklären wird, weil erfahrungsgemäß die Briefwählerinnen und -wähler eher demokratisch abstimmen. Eine Korrektur zwei, drei Tage später, die Joe Biden zum Wahlsieger machen könnte, könnte für ihn Anlass sein, zu sagen, dass das Wahlbetrug sei.

Und dann setzt er auf den Supreme Court?

Er wird es versuchen wollen. Wenn wir an das Jahr 2000 denken: Damals hat der Supreme Court das erste Mal eine Wahl entschieden, nämlich die Wahl Bush vs. Gore. Da ging es um die Auszählung in dem bevölkerungsreichen Bundesstaat Florida mit vielen Wahlmännern, eine sehr komplizierte Geschichte. Am Ende hat der Supreme Court die Neuauszählung der Stimmen gestoppt, und hat Bush zum Wahlsieger in Florida erklärt und damit auch zum Wahlsieger der Präsidentschaftswahl.

Kann man denn eine Entwicklung sehen, dass die politische Entscheidungsmacht des Supreme Court mit den Jahren oder mit der Polarisierung der Gesellschaft gewachsen ist?

Polarisierung könnte man sagen, man könnte auch von einer Instrumentalisierung sprechen, die sehr vielen große Sorge bereitet, insbesondere auch dem jetzigen Vorsitzenden des Supreme Courts, Chief Justice John Roberts, der eigentlich als konservativ gilt, aber in der Vergangenheit sehr unterschiedlich gestimmt hat. Von ihm gab es ein paar Anzeichen, dass er mit diesem Gericht nicht über den Ausgang der Wahl entscheiden möchte.

Er kann sich also auch verweigern?

Er kann sich verweigern, genau. Und es wird auch interessant sein zu sehen, welche Mittel Trump bei einer Niederlage ergreifen wird, wie weit er gehen wird. Es gibt mittlerweile Stimmen aus der Republikanischen Partei, die sagen, es muss einen Bruch geben mit diesem Regime Trump, es muss einen Neuanfang in der Partei geben. Und der geht nur über eine schmerzhafte Niederlage bei den nächsten Wahlen. Was Trump im Moment versucht, ist eine Destabilisierung der Demokratie und ihrer Institutionen und Abläufe als solcher. Er versucht seit vier Jahren bereits in Zweifel zu ziehen, dass es eine legitime Wahl geben kann. Er deklariert im Prinzip die Wahl als solche schon jetzt zu einer Krise. Und diese Krise wird so überhöht und so ausgeschlachtet, dass jetzt schon so viel Unruhe da ist! Über 50 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner sagen laut einer NBC-Umfrage, dass sie nicht mehr glauben, dass diese Wahl ganz normal ablaufen kann. Da geht es gar nicht mehr um normative Grundlagen. Da geht es einfach darum, Chaos zu stiften, Zwietracht und Zweifel zu säen an dem, was die amerikanische Demokratie ausmacht.