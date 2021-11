Ampel-Vertrag: Neue Akzente in der Religionspolitik

Die Ampel steht auf grün. Der Koalitionsvertrag ist besiegelt. Und in der übernächsten Woche soll Olaf Scholz zum Kanzler gewählt werden. In der Religionspolitik setzt die Koalition aus SPD, Grünen und FDP andere Akzente als die Vorgängerregierungen. Keine Überraschung – an diesen war die Union beteiligt, die das Christentum im Namen trägt und den Themen und Anliegen der Kirchen besonders zugetan war. Die neue Koalition traut sich in ihrem Vertrag religionspolitisch an einige heiße Eisen.

Heißes Eisen: Staatsleistungen

Zum Beispiel an die sogenannten Staatsleistungen, die regelmäßigen Zahlungen der Bundesländer an die Kirchen als Entschädigung für die in der Säkularisation erlittenen Verluste. Ein Gespräch mit Hans-Joachim Vieweger, Korrespondent im ARD Hauptstadtstudio in Berlin.

Alle Ampel Parteien forderten ja schon länger ein Ende dieser staatlichen Leistungen an die Kirchen. Was steht zu den Staatsleistungen im Koalitionsvertrag?

Hans-Joachim Vieweger: Es steht klar drin, dass man hier zu einer neuen Lösung kommen möchte. Allerdings, wie es heißt, im Dialog mit Ländern und den Kirchen. Es soll einen "fairen Rahmen" für die Ablösung der Staatsleistungen geben. Bislang zahlen die Länder an die evangelische und die katholische Kirche jährlich rund 550 Millionen Euro. Das hat historische Wurzeln, die mit der Säkularisation zusammenhängen. Und eigentlich gibt es schon seit gut hundert Jahren den Auftrag diese Staatsleistungen abzulösen - so zumindest hatte man es in die Weimarer Reichsverfassung aufgenommen und später dann mit dem entsprechenden Paragrafen ins Grundgesetz übernommen.

Aber eigentlich sind ja die Kultusangelegenheiten, also die Beziehungspflege zu den Kirchen, Ländersache. Welchen Spielraum hat denn da eine Bundesregierung?

Hans-Joachim Vieweger: Da gibt es im Paragraphen 138 der Weimarer Reichsverfassung einen Absatz, wo es heißt, dass der Bund die Grundsätze für die Ablösung der Staatsleistungen aufstellt. Es muss also ein Bundesgesetz geben, aber natürlich nur im Miteinander mit den Ländern. Denn am Schluss müssen ja die Länder zahlen, die derzeit auch schon für die jährlichen Leistungen verantwortlich sind. Da sind übrigens aus historischen Gründen vor allem drei Länder besonders betroffen: Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Bayern. Von diesen drei Ländern wird jährlich gut die Hälfte der Staatsleistungen aufgebracht.

Eigentlich müssten die Kirchen bei diesem Vorhaben in einer Abwehrhaltung sein, denn sie würden ja jährliche eine bestimmte Summe verlieren. Bremsen die Kirchen bei der Ablösung der Staatsleistungen?

Hans-Joachim Vieweger: Die beiden großen Kirchen haben sich offen gezeigt für Änderungen. Am Ende wird es nach meiner Einschätzung schon ein großes Geschacher geben. Denn, ob man die Staatsleistungen in fünf Jahren einfach nur auslaufen lässt (das hatte in der letzten Legislaturperiode die AFP gefordert) oder ob man bis zum 18,6-Fachen der jährlichen Zahlungen gehen will (das stand in einem Antrag von Grünen, FDP und Linken) - das ist schon ein gewaltiger Unterschied für die Kirchen und auf der anderen Seite für die Länder.

"Reproduktive Selbstbestimmung" statt Lebensschutz

Ein anderes spannendes Kapitel im Vertrag betrifft die gesetzliche Regelung des Schwangerschaftsabbruches. Da gibt es ja diesen historischen, sehr mühsam errungenen Kompromiss zum Paragraphen 218: Abtreibung bleibt straffrei, wenn vorher eine Pflichtberatung erfolgt ist. Rütteln die Ampelparteien am Kompromiss des Paragrafen 218?

Hans-Joachim Vieweger: Der Paragraf 218 selbst steht formal nicht im Koalitionsvertrag. Aber interessant ist, unter welcher Überschrift das Thema behandelt wird. Da heißt es nämlich "reproduktive Selbstbestimmung". Und das zeigt die Tendenz: Vom Lebensschutz ist an keiner Stelle die Rede. Es geht vielmehr darum, wiederum "das Selbstbestimmungsrecht von Frauen zu stärken". Man will auch Aktionen von Lebensschützern vor Abtreibungskliniken verhindern und das Werbeverbot für Abtreibung kippen. Das wird schon seit einiger Zeit heftig diskutiert.

In Paragraf 219 a im Strafgesetzbuch heißt es, dass gynäkologische Praxen oder Kliniken nicht auf diese Leistungen explizit aufmerksam machen dürfen.

Hans-Joachim Vieweger: Das war ja auch schon vor knapp vier Jahren heftig umstritten. Damals wollte die SPD das bereits gegenüber der Union umsetzen. Und zwar in dem Sinne, dass man sagt, wir schreiben es nicht in den Koalitionsvertrag, aber wir können danach frei darüber entscheiden. Und das hat damals zu einem Aufstand innerhalb der Unionsfraktion geführt. Manche sagen sogar, das sei einer der Gründe, warum dann später Fraktionschef Volker Kauder abgewählt wurde, wiewohl er ja selbst ganz frommer Mann ist. Die Mehrheit dafür hätte es schon damals gegeben. Aber das hat die Union verhindert und dafür an anderer Stelle gegenüber der SPD nachgegeben.

Kirchliches Arbeitsrecht auf dem Prüfstand

Stein des Anstoßes ist auch immer wieder das kirchliche Arbeitsrecht. Die Kirchen genießen ja Sonderrechte als zweitgrößte Arbeitgeber im Land. Das sind ja nicht nur die Kirchen, sondern auch Caritas und Diakonie. Sie genießen sogenannten Tendenzschutz. Und es kommt immer wieder vor, dass beispielsweise einer Kindergärtnerin in einem katholischen Kindergarten gekündigt wird, weil sie sich zum zweiten Mal verheiratet hat. Oder dass jemand nicht angestellt wird, weil er die entsprechende Konfession nicht hat oder nicht Mitglied einer Kirche ist. Wollen die Ampelparteien diesen Tendenzschutz in Frage stellen? Wollen die Koalitionsparteien an diesem sogenannten dritten Weg, der ja auch mit einschließt, dass man kirchlichen Betrieben nicht streiken darf, kippen?

Hans-Joachim Vieweger: Da gibt es einen Prüfauftrag im Koalitionsvertrag. Das Wort prüfen kommt übrigens in diesem Vertrag sehr häufig vor. Man will prüfen, inwiefern das kirchliche Arbeitsrecht, dem staatlichen Recht Arbeitsrecht angeglichen werden kann, also mit den Themen streiken, Kündigung und wen man einstellt. Da allerdings heißt es "gemeinsam mit den Kirchen". Und verkündigungsnahe Tätigkeiten, also wer da Pfarrer oder Priester wird, der soll natürlich auch ausgenommen bleiben. Trotzdem: Es deutet sich schon an, dass die Sonderrolle der Kirchen im Arbeitsrecht schwächer wird.

"Religionsverfassungsrecht" statt Staatskirchenrecht

Es gab eine Meldung über die konfessionelle Zusammensetzung der neuen Regierung und vor allem der Parteichefs, die diesen Ampelkoalitions-Vertrag ausgehandelt haben und bis auf Annalena Baerbock waren alle konfessionslos, inklusive des wohl zukünftigen Kanzlers Olaf Scholz.

Hans-Joachim Vieweger: Zum einen ist es tatsächlich so, dass Olaf Scholz angibt, konfessionslos zu sein. Robert Habeck und Christian Lindner sind auch nicht Mitglieder einer Kirche. Ich war zu Beginn der Legislaturperiode bei dem Gottesdienst, der von den Kirchen angeboten wurde. Da waren vielleicht 150 der 730 Abgeordneten vor Ort. Mein Eindruck: Das sah aus wie eine Fraktionssitzung der CDU und CSU mit ein paar Gästen von der FDP. Grüne und SPD waren wirklich nur sehr schwach vertreten. Also, bei den Personen zeigt sich schon: Die Nähe, die es vielleicht auch früher einmal gab zwischen der Politik und den Kirchen, die schwächt sich ab.

Was bedeutet das für die Rolle der Kirchen und diesen ganz selbstverständlichen Platz, den sie ja bisher in der Bundespolitik hatten? Was heißt das für das Klima?

Hans-Joachim Vieweger: Die Kirchen müssen sich tatsächlich auf neue Zeiten einstellen. Aber das ist sicherlich nicht nur ein Thema in der Politik, sondern das erleben die Kirchen ja auch gesellschaftlich. Wenn ich auf den Vertrag blicke, dann gibt es schon noch eine bemerkenswerte Veränderung. Bislang war ja immer vom "Staatskirchenrecht" die Rede, und es wurde auch gewürdigt. Ich habe mal verglichen, zum Beispiel mit dem Koalitionsvertrag von 2013 damals CDU, CSU und SPD. Und jetzt ist nicht mehr vom Staatskirchenrecht die Rede, sondern vom Religionsverfassungsrecht. Also allgemeiner. Das ist übrigens ein Begriff, der zuvor im FDP-Wahlprogramm stand. Und dann heißt es: Wir entwickeln dieses Religionsverfassungsrecht im Sinne des "kooperativen Trennungsmodells" weiter. Trennungsmodell ist das Hauptwort. Und an sich ist das etwas, was wir bislang in der Bundesrepublik nicht so deutlich gehabt haben. Es wurde eben stärker auf das Kooperieren, das Gemeinschaftliche hingewiesen, bei aller Trennung. Wir haben natürlich keine Staatskirche, kein Staatskirchenmodell. Also, die Tendenzen sind deutlich, aber sie hängen natürlich auch mit gesellschaftlichen Entwicklungen zusammen: Die Zahl der Kirchenmitglieder nimmt ab. Und da kann man ja nicht erwarten, dass dann die Politik sagt: Aber wir tun so, als gäbe es hundert Prozent Kirchenmitglieder.

Muslimische Gemeinschaften rücken stärker in den Fokus der Politik

Wenn tatsächlich generell jetzt mehr von Religionen gesprochen wird und weniger von Staat und Kirche, dann heißt das ja auch, dass die muslimischen Gemeinden möglicherweise dadurch eine stärkere Rolle spielen im Miteinander mit dem Staat. Wie tauchen denn muslimische Verbände und Gemeinden in diesem Koalitionsvertrag auf?

Hans-Joachim Vieweger: Es ist deutlich ein stärkerer Blick auf muslimische Gemeinschaften gerichtet als bisher. So heißt es zum Beispiel, dass man dieses Religionsverfassungsrecht eben auch in Zusammenarbeit und unter Beteiligung von muslimischen Gemeinden verändern möchte. Man möchte neuere, progressive und in Deutschland beheimatet islamische Gemeinschaften in diesen Prozess einbinden und die Ausbildungsprogramme für Imame an deutschen Universitäten ebenfalls ausbauen. Ein deutlich stärkerer Blick auf diese Gemeinschaften. Wenn ich mir einfach nur die wenigen Zeilen anschaue unter der Überschrift "Kirchen und Religionsgemeinschaften", dann nehmen sie praktisch schon mehr Platz ein als die Würdigung der Kirchen.