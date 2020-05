Alles Menschengemachte muss unvollkommen sein

Wie stellt man die 100 Jahre alten Tagesdecken einer religiösen Gemeinschaft aus, die mit unserer westlichen Gesellschaft nichts gemein zu haben scheint und ja auch nichts zu tun haben will? Denn die Amischen leben vormodern, ohne Strom und ohne Autos, bäuerlich und zurückgezogen bis abgeschottet.

Quilts und die Fragen des Menschseins

Museumsleiter Karl Borromäus Murr hat zwei grundlegende Entscheidungen getroffen: Er wählte die anthropologische Perspektive und stellt in 14 Stationen Fragen des Menschseins – als Gegensatzpaar: "Gemeinschaft und Individuum" heißt etwa eine Abteilung: Bei den Amischen etwa steht die Gemeinschaft über allem, die Quilts – oft Geschenke für Hochzeiten und Geburten – werden in wochen-, ja monatelanger Arbeit in Gemeinschaft hergestellt.

Eine andere Abteilung widmet sich der Frage nach "Ordnung und Chaos". Ordnung ist ein zentraler Leitbegriff in den Amisch-Gemeinden, sie leben nach einem Regelwerk voll religiös genährten Tugenden und Werten. Die Quilts spiegeln diese Ordnung mit ihren geometrisch reduzierten und farblich streng gegliederten Mustern. "Die Quilts spielen in den Amisch-Gemeinden eine zentrale Rolle. Sie sind die einzigen Gegenstände, die wirklich geschmückt sind, ansonsten sind Schmuck und Eitelkeit verboten, negativ belegt. Sie dürfen keinen Spiegel haben, die dürfen keine Bilder an die Wand hängen, die Frauen haben keinen Schmuck, die Puppen haben keine Gesichter, die Kleidung ist fast uniformiert", sagt Museumsleiter Karl Borromäus Murr.