Amerikanischer Maler Duncan Hannah gestorben

Er malte idyllische Landschaften und Portraits, die an Abenteuergeschichten oder klassische Filme erinnern. Der Rowohlt Verlag nannte ihn "einen der ungewöhnlichsten Künstler der USA". Duncan Hannahs Kunst wurde stark von Edward Hopper und Fairfield Porter beeinflusst. Seine Werke sind im Chicago Art Institute und im New Yorker Metropolitan Museum of Art, im Whitney Museum in New York sowie in zahlreichen Privatsammlungen zu finden.

Das New Yorker der 70er

Der in Minneapolis geborene Künstler kam mit 18 Jahren in das New York der 70er Jahre, um dort am Bard College und später an der Parsons School of Design Bildende Kunst zu studieren. Schon bald gehörte er der legendären New-Yorker Kunstszene an, zu der auch Andy Warhol, Richard Hell, Fran Lebowitz und Patti Smith gehörten. Außerdem fotografierte Hannah die "Talking Heads" und spielte sogar gemeinsam mit Debbie Harry in einem Underground-Film. Auch mit David Hockney und Lou Reed war der Maler bekannt.

"Wir suchten nach echter Erfahrung und stolperten in bunteste Bereiche. Wir glaubten an den Weg, obwohl wir vom Ziel keine Ahnung hatten." Duncan Hannah

Trotz der Drogen und Partyexzesse erlangte der Künstler Rang und Namen als gegenständlicher Maler. Neben Künstlern wie Keith Haring und Kenny Scharf schaffte es Hannah, der Malerei der 70er und 80er Jahre ein neues Gesicht zu geben. Bei einer Ausstellung der Künstlergruppe "Collaborative Projects" stellte er in den 1980ern gemeinsam mit Jean-Michel Basquiat, David Hammons, Haring, Jenny Holzer, Alex Katz, Scharf, und Kiki Smith aus. Für viele dieser Künstler war die Ausstellung ihr Eintritt in die Kunstwelt.

Der Twentieth-Century Boy

Mit seinem Tagebuch "Dive" aus den Siebzigern hinterließ Hannah ein einzigartiges Zeitdokument, das die Stimmung der Epoche und das Lebensgefühl der Künstler in New York auf besondere Weise einfing. Anekdotenreich und drogenberauscht zeigte er hier ein aufregendes Jahrzehnt. Ein New York der mittellosen Künstler, das man sich heute kaum noch vorstellen kann. "Ich bin ein Produkt der zweiten Jahrhunderthälfte, ein Twentieth-Century Boy", sagte Duncan einmal.

Hannah war ein Lebemann, der bis zu seinem Tod ein intensives Leben führte und dabei herausragende Werke schuf, die aus diesem Erleben schöpfen. Die Kunst und das Leben gingen für den Maler Hand in Hand.