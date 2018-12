Der amerikanische Bestsellerautor T.C. Boyle wird 70

Er füllt immer noch Hallen. Ein Interview mit ihm zu bekommen, gleicht einer Audienz – zumindest bei seiner letzten Lesereise vor zwei Jahren. Da musste er seinem deutschen Publikum das Phänomen Trump erklären, wie schon Jahrzehnte zuvor George W. Bush. Wollte er nicht, aber Boyles Fans hängen an seinen Lippen. Ein „life sucks“ - was soviel heißt wie “Ja, das Leben nervt” goutieren sie mit Gelächter. Als Entertainer auf der Bühne besitzt T.C. Boyle das Talent, jede Anekdote so zu präsentieren, als würde er sie zum allerersten Mal erzählen, als wäre sie ihm just in diesem Moment eingefallen - und man glaubt ihm gerne. Auch seine Romane wirken immer wieder „frisch“ – obwohl wenn Boyle darin gewisse große Fragen variiert – wie er selbst erklärt: "Seit ich schreibe, frage ich mich: Wie kann es sein, dass die Spezies Mensch sich derart entwickelt hat? Die ganze Welt beherrschen zu wollen und damit möglicherweise die Grundlage allen Lebens zu zerstören." Er habe über Dr. Kinsey und Dr. Kellogs, Frank Llyod Wright, Mungo Park und andere historische Figuren geschrieben und sich dieselben Fragen gestellt wie etwa Dr. Kinsey, der Sexualforscher: "Er hat den Intellekt beiseite gelassen und den Menschen als Tier gesehen. Und genau darüber schreibe ich auch immer."

Germany first: Boyles neuer Roman erscheint zuerst auf Deutsch

Boyles neuester Roman „Das Licht“, der im Januar 2019 erscheinen wird, passt wieder in die Kategorie „Geschichten großer Männer aus Sicht ihrer Frauen, Kinder und Assistenten erzählt“. Diesmal wird er sich literarisch Timothy Leary annähern, dem LSD-Guru. Und auch diesmal gilt „Germany first“. Die deutsche Übersetzung von Dirk van Gunsteren wird noch vor dem englischen Original erscheinen. Da T.C. Boyle im deutschsprachigen Raum eine ausgesprochen treue Fan-Basis hat, folgt im Februar gleich die Lesereise. „Das Licht“ wird auch in die andere Boylsche Roman-Kategorie der Aussteiger-Geschichten passen, wie zuvor „Drop City“ und „Die Terranauten“, in denen Boyle der Frage nachgeht, inwieweit ein Leben außerhalb der Konventionen möglich ist. Aber sein großes Thema ist das gestörte Verhältnis zwischen Mensch und Natur – und all die Versuche, mit der Natur im Einklang zu leben.

Seine Ängste vor der Zukunft mit Klimawandel und Überbevölkerung bebildert er am drastischsten in der Dystopie “Ein Freund der Erde”: Kalifornien im Jahr 2025 wird abwechselnd von Dürrekatastrophen und Stürmen heimgesucht, viele Tierarten sind bereits ausgestorben. Eigentlich steckt in ihm auch ein Ökokrieger - doch wenn T.C. Boyle über etwas nachdenken will, erfindet er eine Geschichte dazu - statt Bäume zu besetzen, wie seine Protagonisten: "Jeder Mensch hat mehrere Talente – und in meinem Fall habe ich keine Ahnung, wo es herkommt, schließlich stamme ich aus einer Arbeiterfamilie, bei uns zuhause gab es keine Bücher. Aber zum Glück habe ich herausgefunden, dass ich die Fähigkeit besitze, mir etwas vorzustellen, es zu strukturieren und daraus eine Geschichte zu machen. Ich will keine Essays schreiben oder Meinungen vertreten. Ich gehe einer Sache auf den Grund, indem ich mir dazu eine Geschichte ausdenke.

Große Geschichten über fragile Themen wie Umwelt und der freie Wille

Das ist die große Kunst von T.C. Boyle: eine unterhaltsame Geschichte erzählen und dabei die ganz großen Fragen abhandeln: Was macht uns als Menschen aus, wie viel freien Willen besitzen wir? Wie entwickelt sich unsere Umwelt, wenn wir an unserem Umgang mit den Ressourcen nichts ändern? Boyle erklärt immer wieder, dass er in seine Bücher keine politischen Botschaften packen wolle – trotzdem hat er durch sein analytisch-visionäres Schreiben für seine Fans eine ziemliche Autorität, das wird bei jedem Auftritt deutlich. Vielleicht will er sich ja doch mal an einer monatlichen Kolumne versuchen: Boyle und wie er die Welt sieht – wäre das nicht ein tolles Geschenk an seine Fans?

Viele Fans, aber kein Guru!

"Nun, da gäbe es zwei Probleme: erstens: Ich bin kein Guru, ich weiß nicht, wie wir leben sollten. Und zweitens: Ich opfere all meine Zeit meiner Kunst. Das ist mein Lebenswerk, keine Filme, keine Essays – ich will nur diese EINE Sache tun. Und Bücher signieren, ja – ich hab viel Energie.

Gesunde Ernährung, täglich Schreiben und viele Waldspaziergänge. T.C. Boyle gilt zwar als Rockstar unter den Schriftstellern, im Gegensatz zu den noch aktiven Musikern seiner Generation hat er sich aber ausgezeichnet gehalten. Happy Birthday!

T.C. Boyle wird am 2. Dezember 70 Jahre. Am 28. Januar 2019 erscheint sein neuer Roman "Licht" bei Hanser.