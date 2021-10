Ambient Waves - Synthesizer statt Kirchenorgel?

Bereits in den 1970er Jahren entstand in Deutschland eine Musikrichtung mit dem Namen "Kosmische Musik", die hauptsächlich mit elektronischen Musikinstrumenten, den Synthesizern, gespielt wurde. Einige Musiker knüpfen an diese Tradition an und bringen sie in sakrale Räume – wie die der evangelischen Nazarethkirche in München.

Hier erklingen bei der Probe des Projektchors "vox nova" nicht nur Klavier und menschliche Stimmen, sondern auch elektronische Instrumente. Gespielt werden sie von Kirchenmusiker Christian Seidler, der den Synthesizer mit gregorianischen Chorälen kombiniert.

"Das ist einer der Ansatzpunkte: Dinge aus dem Alten auf diese neuen Instrumente zu bringen und zu erproben; zu hören, was funktioniert gut, was klingt gut. Was machen wir aus dem alten Material? Wie kann das in ein neues Licht gestellt werden?" Christian Seidler, Kirchenmusiker

Chorgesang im Loop?

Wie bei elektronischer Musik üblich, wiederholen sich einzelne Passagen stetig in Schleifen, sogenannten Loops. Das ist gerade aus Sicht der Sänger sehr spannend, findet Barbara Lucke vom Projektchor "vox nova", weil dadurch die Stücke einen sehr starken Improvisationscharakter erhalten: "Wir arbeiten ja in der Elektronik sehr stark mit Loops, das heißt, ein paar Takte wiederholen sich permanent, aber man weiß nicht, wie oft. Das heißt: Je nachdem, wie der Instrumentalist, der Dirigent die Szene gerade finden, wiederholt sich das ein paar Mal öfter. Man ist immer in Hochspannung und erwartet, dass es weitergeht – oder es geht nochmal in den Loop. Das ist sehr ungewöhnlich und aufregend für uns Sänger."

Elektronische Musik: Bisher sehr selten in der Kirche

Obwohl es elektronische Instrumente bereits seit gut 100 Jahren gibt, hört man sie in der Kirchenmusik selten. Für den Kirchenmusiker Christian Seidler liegt das daran, dass die Kirche sehr viel Wert auf den Aspekt der Menschlichkeit lege. Musik als etwas, das sich zwischen Menschen ereignet. Da seien akustische Musikinstrumente einfach greifbarer, sagt Christian Seidler. Bei elektronischen und digitalen Instrumenten fehle diese Vertrautheit noch.

"Was bei einer Pfeifenorgel oder einem Klavier der Fall ist, spielt sich hier auf der Bildschirmoberfläche ab. Diese digitalen Räume, diese Bildschirme, die müssen wir uns in den Kirchen erst noch erarbeiten und kultivieren – ich glaube, da bricht gerade etwas auf." Christian Seidler, Kirchenmusiker

Ambient Waves Festival

Seit 2019 findet in der Münchner Nazarethkirche das Ambient Waves Festival statt, auf dem ganze Wände von Synthesizern den Altarraum füllen. Ungewöhnlich für die einen, und doch stimmig für andere, etwa für die Theologin, Organistin und Sängerin Fanny Sommerfeld, die findet, dass spirituelle Momente in jeder Musik auftauchen können – nicht nur in sakraler.

"In dem Moment, in dem man so klar trennt zwischen sakraler und nicht sakraler Musik, da fügt man sich in ein Schema, in dem kirchliche Amtshoheit vorgibt, wann und wo man Kult zu feiern hat. Und das Schönste, aus meiner Sicht, ist es, Musik klingen zu lassen und jedem selbstermächtigend die Möglichkeit zu geben, aus dieser Musik zu machen, was ihn erfüllt." Fanny Sommerfeld, Theologin

Mit alten Traditionen brechen

Fanny Sommerfeld sieht sich in der Tradition Hildegards von Bingen, von der sie ein Lied zu elektronischen Klängen interpretiert hat. Die Mystikerin ist für sie eine Mutmacherin, die sich für künstlerische Entfaltung und das Brechen von Traditionen eingesetzt hat.

"Das ist eigentlich unsere Aufgabe als Menschen, die in der Kirche aktiv sind und die Hoffnungen in Kirche stecken: Dass wir mutig sind, neue Wege für Spiritualität auszuprobieren, und uns dabei auf einen Pfad begeben, auf dem wir bereit sind, anzuecken oder auch zu scheitern." Fanny Sommerfeld, Theologin

Moderne Instrumente treffen altes Liedgut. In der Münchner Nazarethkirche entsteht neue Kirchenmusik.