"Amazing Grace": Legendäres Konzert mit Aretha Franklin im Kino

Ein Wochenende im Januar 1972 in der Temple Missionary Baptist Church, Los Angeles. Der Hauschor, der weit über die Grenzen der USA bekannte Southern California Community Choir von Reverend James Cleveland, hat die First Lady of Soul, the Queen of Queens, her Majesty Miss Aretha Franklin zum Gottesdienst eingeladen – und sie ist der Einladung gefolgt. Tritt zunächst auf im Pelzmantel, zeigt sich dann bald darauf als fast schüchterne, zurückhaltende Person, die keinerlei Ansagen macht und auch sonst keine Starallüren zeigt.

Bescheidenheit und Selbstbewusstsein

Das erledigen die Prediger, die Minister, Chorleiter Reverend Cleveland und Arethas Vater, Reverend Clarence LaVaughn Franklin: "Mit Stolz darf ich sagen, dass Aretha nicht nur meine Tochter ist, sondern auch imstande, Berge zu versetzen. Pfarrer Cleveland kennt noch die alten Zeiten, als er bei uns zu Besuch war und mit Aretha Stunden im Wohnzimmer zubrachte und Lieder sang. Sie ist ja wahrlich beeinflusst von Leuten wie Mahalia Jackson und Clara Ward, und hat viel von denen gelernt. Aber Aretha hat daraus eine wundervolle Synthese gemacht. Möge Gott euch alle segnen!"

Was Aretha von ihrem Vater und den großen Vorbildern gelernt hat, ist ein Gespür für Dramaturgie und Rhetorik, Bescheidenheit, Demut und doch Stolz und Selbstbewusstsein. Nicht ohne Grund ist das von ihr wirkmächtig buchstabierte Wort Respekt bis hinein in die afroamerikanischen Hip-Hop-Szenen ein Synonym für das Wirken Aretha Franklins. Sie steht am Ambo und singt, als ob sie predigen würde, sie predigt, indem sie singt. Der Southern California Community Gospel Choir sitzt zunächst noch im Chorgestühl, steht und tanzt aber bald, nachdem Aretha ostentativ betont: Du gehst nicht allein, niemals und niemals werden wir alt werden, niemals, niemals und immer werde ich dich besingen, immer, großer Gott ich lobe dich... Das ist stark, so stark, dass die Doppel-LP zum Auftritt bis heute zu den meistverkauften Gospelscheiben der Welt gehört – und etliche bemerkenswerte Nachfolger gefunden hat. "Oh, Happy Day" der Edwin Hawkins Singers etwa.