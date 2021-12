Amanda Gorman veröffentlicht Hoffnungs-Gedicht zum neuen Jahr

In ihrem Gedicht "New Day's Lyric" entwirft Amanda Gorman zum Jahreswechsel die Vision einer Zukunft, in der Streit und Hass überwunden werden. Die 23-Jährige knüpft damit an ihr bei der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden im Januar 2021 vorgetragenes Gedicht "The Hill We Climb" an, in dem sie Amerika als "nicht gebrochen, sondern einfach unvollendet" beschrieb. Mit diesem Text und ihrer Art, ihn vor der Weltöffentlichkeit vorzutragen, wurde die junge Dichterin international bekannt, ihr Gedicht in viele Sprachen übersetzt. Die deutsche Fassung erntete die Kritik, zwar politisch korrekt zu sein, poetisch aber nicht zu überzeugen.

Großer Auftritt bei Instagram

Ihr neues Werk veröffentlicht Gorman nun in "Zusammenarbeit mit Instagram". Zu sehen ist dort ein bis ins Detail perfekt inszeniertes Video, in dem sie ihre Zeilen präsentiert. In einem glamourösen Auftritt: Mit weißem Abendkleid ist Gorman an unterschiedlichen Orten in einem Theater zu sehen – auf einer Treppe, in rotsamtenen Zuschauerplätzen, auf der Bühne. In ihrem ganz eigenen Rhythmus, den man noch von ihrem Vortrag bei der Inauguration Joe Bidens im Ohr hat, trägt sie ihren Text vor. Auch die positive Energie von damals wird nicht nur in den Versen beschworen, sondern ist in der Performance der Dichterin – strahlend und von einem Lächeln begleitet – spürbar. Und die Resonanz ist groß: Nach nicht einmal einem Tag haben mehr als 2,3 Millionen Menschen das Video angeklickt.