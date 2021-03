Amanda Gorman über Meghan: "Royals haben es vermasselt"

In Großbritannien reagierten die Medien entsetzt auf das Fernsehinterview von Harry und Meghan, auch die seriösen Blätter widmeten ihm breiten Raum. "Ich bin so wütend, dass ich überkochen könnte", hatte der prominente Moderator der Fernsehsendung "Good Morning Britain", Piers Morgan, geäußert. "Ich bin ganz krank davon, was ich gesehen habe. Das war ein zweistündiger Trash-Marathon durch unsere Monarchie und unsere königliche Familie." Laut Morgan stellten Harry und Meghan jeden anderen ihrer hochmögenden Verwandtschaft als "weißen Suprematisten" dar: "Ich glaube nicht, dass das akzeptabel ist."

In der Boulevardpresse wurde Harry als "Messerstecher" geschmäht, sogar von einer "Atombombe", die er gezündet habe, war in der "Sun" die Rede. Im konservativen "Daily Telegraph" hieß es, Harry und Meghan umarmten die "Generation Woke", also Menschen, die sich für politisch besonders korrekt halten und darauf achten, weder sexistisch, noch rassistisch zu reden und zu handeln.

"Stärke erzeugt Durcheinander und Furcht"

Tennis-Star Serena Williams, die mit Meghan befreundet ist, schrieb: "Ich kenne den Sexismus und Rassismus der Institutionen und Medien aus erster Hand, mit denen sie Frauen verleumden und Schwarze klein halten, kaputt machen und dämonisieren. Wir müssen uns unserer Verpflichtung bewusst sein, bösartiges, haltloses Getratsche und Boulevardjournalismus zu verdammen." Die Folgen für die psychische Gesundheit seien oft verheerend, ja sogar tödlich.

Die rechte US-Journalistin Meghan McCain twitterte, die Monarchie sei seit 1776, also seit der amerikanischen Unabhängigkeit, ein "archaisches und giftiges Konzept". Filmregisseurin Ava DuVernay, die 2022 eine große Ausstellung über Schwarze im Film für das im September öffnende neue Museum der Oscar-Academy kuratieren wird, postete ein Bild von Diana und kommentierte: "Es ist die Stärke, die Durcheinander und Furcht erzeugt."

Bernice King, die jüngste Tochter des Bürgerrechtskämpfers Martin Luther King jr. schrieb: "Wir können uns darüber klar sein, dass Rassismus in einer Institution existiert und stellvertretend verletzt sein für jemanden, der dadurch verletzt wurde." Insgesamt wurde das Interview in der Twitter-Gemeinde schon über 70.000 Mal kommentiert.

Der kämpferische Filmemacher Michael Moore ging weit zurück in die Vergangenheit: "Das Königreich, das vor 400 Jahren zuerst Sklaven hierher transportieren ließ, hat seinen gegenwärtigen Rassismus in all seiner Brutalität durchblicken lassen - wie schwarz werden ihre Kinder wohl sein? Meghan am Boden zerstört und dem Selbstmord nah. Wow."

In kanadischen Medien wurde darauf hingewiesen, dass die Zahl der Monarchie-Befürworter in Umfragen auf aktuell nur noch 24 Prozent gesunken sei, 45 Prozent seien für ein gewähltes Staatsoberhaupt. Das ist bisher noch die Queen.