"Den Hügel erklimmen": So begeisterte Dichterin bei Inauguration

Michelle Obama war voll des Lobes, und nicht nur sie: Die 22-jährige Dichterin Amanda Gorman durfte sich nach dem Vortrag ihrer Ode "Den Hügel, den wir erklimmen" zur Amtseinführung von Präsident Joe Biden über Lob von allerhöchster Stelle und einen Beifallssturm im Netz freuen. Michelle Obama forderte die jüngste "Inaugurations"-Poetin aller Zeiten auf, "weiter zu glänzen", sie könne nicht abwarten, was als nächstes komme.

Die amerikanische Talkshow-Legende Oprah Winfrey twitterte: "Ich war niemals stolzer darauf, eine weitere junge Frau aufsteigen zu sehen! Brava Brava." Winfrey gehört erklärtermaßen zu Gormans großen Vorbildern. Überschwänglich schrieb die Lyrikerin auf Twitter: "Ich wäre nirgendwo, ohne die Frauen, in deren Fußabdrücken ich tanze. Als ich mein Gedicht las, trug ich einen Ring mit einem eingesperrten Vogel - ein Geschenk von Oprah aus diesem Anlass, das an Maya Angelou erinnern soll, die früher einmal Poetin bei einer Amtseinführung war. Das ist für all die Frauen, die den Hügel vor mir erklommen haben."

"Ruhe bedeutet nicht immer Frieden"

Die 2014 verstorbene schwarze Autorin Maya Angelou hatte ihr Gedicht "On The Pulse Of Morning" (Über den Puls eines Morgens) 1993 bei der Amtseinführung von Bill Clinton vorgetragen. Bekannt wurde Angelous 1980 auf Deutsch erschienene Autobiografie "Ich weiß, dass der gefangene Vogel singt". Auf diesen Titel bezog sich demnach auch das Geschenk von Oprah Winfrey an Gorman, die 2017 bereits mit dem inoffiziellen, von der Kongress-Bibliothek vergebenen Titel einer "Nationalen Nachwuchs-Poetin" ausgezeichnet worden war.

"Wir haben gelernt, dass Ruhe nicht immer Frieden bedeutet/ Und dass die Normen und Vorstellungen/ von dem, was ist/ Nicht immer Gerechtigkeit sind", heißt es in dem Gedicht von Gorman. "Und doch ist die Morgendämmerung unser/ Bevor wir es wussten/ Irgendwie schaffen wir es/ Irgendwie haben wir es überstanden und bezeugten/Eine Nation, die nicht kaputt ist/ sondern einfach unvollendet/ Wir - die Nachfolger eines Landes und einer Zeit/In der ein dürres schwarzes Mädchen/ das von Sklaven abstammt und von einer alleinstehenden Mutter aufgezogen wurde/ davon träumen kann, Präsidentin zu werden,/ nur um sich selbst in einer Situation wiederzufinden, in der sie für einen rezitiert."