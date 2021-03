Amanda Gorman: Sicherheitsmann hielt sie für "verdächtig"

Gorman: "Ich bin eine Gefahr für Ungerechtigkeit"

Später schob Gorman ein Statement zu dem Vorfall nach: "In gewisser Weise hatte er Recht. ICH BIN EINE GEFAHR: Eine Gefahr für Ungerechtigkeit, für Ungleichheit, für Dummheit. Jeder, der die Wahrheit sagt und mit Hoffnung unterwegs ist, ist eine offenkundige und tödliche Gefahr für die derzeitigen Mächte."

Die 22-jährige Lyrikerin verwies auf eine Stellungnahme aus dem vergangenen Februar, in der sie geschrieben hatte: "Wir leben in einer widersprüchlichen Gesellschaft, die einerseits ein schwarzes Mädchen feiert, andererseits Pfefferspray gegen eine Neunjährige einsetzt." Gemeint war damit ein Vorfall in Rochester im Bundesstaat New York, an dem drei Polizisten beteiligt gewesen waren.

Die Twitter-Gemeinde zeigte sich entsetzt über Gormans unerwünschte nächtliche Kontrolle und äußerte, dafür könne es keine Entschuldigung geben. Eine Followerin empfahl der Dichterin mit ironischem Unterton, ständig ein Handy dabei zu haben, auf dem die ersten beiden Ziffern des Notrufs schon gedrückt sind, so dass sie im Fall des Falles nur noch die letzte Ziffer ergänzen müsse. Ein anderer Leser dankte Gorman dafür, dass sie ihre prominente Rolle nutze, um auf solche Missstände aufmerksam zu machen. Der Fall müsse Konsequenzen haben, denn der Sicherheitsmitarbeiter halte sein Verhalten vermutlich für völlig in Ordnung. Daher müsse dessen Arbeitgeber informiert werden.

Ein weiterer Follower bedauerte, dass die Tage vorbei seien, als aufmerksame Männer, vor allem Sicherheitskräfte, Frauen, die nachts allein unterwegs sind, aus Ritterlichkeit und Höflichkeit ihre Begleitung bis zur Haustür angeboten hätten - statt sie zu schikanieren.

Schwarze Eltern bitten ihre Kinder "zum Gespräch"

Der Parlamentsabgeordnete Mark Keam aus Virginia kommentierte Gormans Erfahrungen mit dem Satz, das müsse man erst mal "sacken" lassen: "Und haltet euch vor Augen, dass diese Art Begegnung für Millionen unserer amerikanischen Landsleute alltäglich ist, wenngleich ich froh bin, dass sie für Armanda Gorman gut ausging."

Der "Washington Post" hatte Gorman in einem Interview gesagt: "Wenn du in Amerika ein schwarzes Kind bist, müssen deine Eltern mit dir 'ein Gespräch' haben. Es geht nicht um die Vögel und die Bienen und deinen Körper, der sich verändert. Es geht um die mögliche Zerstörung deines Körpers. Meine Mutter wollte sichergehen, dass ich darauf vorbereitet war, mit schwarzer Hautfarbe in Amerika aufzuwachsen." Die Zeitung erwähnte in diesem Zusammenhang Zitate von Barack Obama, der sich auch daran erinnern konnte, wie ihm Detektive bis in den Supermarkt folgten und Autofahrer ihre Türen verriegelten, wenn er vorbei kam.