"Amadeus" auf der Luisenburg: Emotionales Drama mit Fußballstar

Wenn am Mittwoch die Proben für die Festspielsaison auf der Luisenburg in Wunsiedel beginnen, steht auch der ehemalige Fußballprofi Jimmy Hartwig auf der Bühne. In "Amadeus" spielt er Kaiser Joseph II. Am 10. Juni wird Premiere gefeiert.