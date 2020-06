"Amadeus auf dem Fahrrad": So ist der Roman von Rolando Villazón

Es ist eine Geschichte des tragikomischen Scheiterns, die Rolando Villazón in seinem Roman erzählt: Der mexikainische Ich-Erzähler Vian Mauer berichtet seinem Vater aus Salzburg, er sei auf dem besten Weg, die Karriereleiter als Opernsänger aufzusteigen. In Wirklichkeit jedoch ist Vian, von seinen Eltern nach dem französischen Autor Boris Vian benannt, gescheitert. Er probt zwar für die Salzburger Festspiele in Mozarts „Don Giovanni“ – aber nur als Komparse. Und zwar lernt er die Mezzosopranistin Cecilia Bartoli kennen – allerdings nur aufgrund eines Unfalls. Seinem Vater stellt er das alles ganz anders dar. Selbst in der Liebe scheitert Vian und wird schließlich auch noch obdachlos.

Was bleibt, wenn nichts bleibt? – Mozart!

Was ihm bleibt, sind seine Mozart-Lektüre und der Komponist selbst. Von dem ist auch Rolando Villazón fasziniert. Und noch mehr, seit er dessen Briefe gelesen hat: "Wie er das Leben spüren und in Musik übersetzen konnte, ist unglaublich!", schwärmt Villazón. "Das ist so einfach und gleichzeitig unglaublich schwierig. In einem seiner Briefe notiert er: 'Ich muss Musik so schreiben, dass die Esel denken, es ist phantastisch, und die großen Musiker wissen, es ist phantastisch.'"

Als der Vater von Vians Scheitern erfährt und den Sohn in Salzburg abholt, um ihn zurück nach Mexiko zu bringen, tut Vian aus Verzweiflung verrückte Dinge. Es kommt zur großartigsten Szene des Romans, die man sofort filmisch vor sich sieht: Schon auf dem Rückweg nach Mexiko, bei einem Zwischenstopp, ergreift Vian ein herumstehendes Fahrrad und fährt, eine gepuderte Rokokoperücke auf dem Kopf, in dem Flughafengebäude herum und seinem Vater davon.

"Die Lautsprecherstimme, die die Reisenden warnt, ihr Gepäck nicht aus den Augen zu lassen, forderte die Person mit der Perücke auf, das Fahrrad zurückzugeben. Mein Herz pochte frohlockend und verwegen. Ich stellte mir Mozart vor, der noch rasender in die Pedale trat, mit noch größerem Hunger nach Freiheit in München während der Arbeit an Idomeneo, dem ersten seiner sieben Meisterwerke."