Am Staatstheater Nürnberg wird die Apokalypse zur Farce

Die Menschheit hat in ihrer Entwicklung, so scheint es, den Zenit überschritten. Aber da ist ja zum Glück dieser Typ Nummer 27, der beobachtet wird, wie er in einem Buch blättert, zwar nur ein Kochbuch, aber egal, der Kerl kann lesen, muss also noch einen Rest Grips im Kopf haben, weshalb er eingesperrt wird – zusammen mit Nummer 42, weiblich, und ebenfalls durch Anflüge von Intelligenz aufgefallen.

Geschlechtsverkehr – wie geht das?

Nummer 27 und Nummer 42 sollen Nachwuchs zeugen. Blöd nur, dass die vermeintlichen Intelligenzbestien keinen blassen Schimmer mehr haben, wie Geschlechtsverkehr gleich noch mal ging. Anders als im Flugverkehr gibt es da keinen Autopiloten. Weil das Wachpersonal aber noch weniger helle ist als die beiden, gelingt ihnen immerhin die Flucht, in einem Flieger, der auf Knopfdruck abhebt. Und wie die beiden Ausbrecher so aus dem Himmel zurück auf die Erde schauen, erzählt Nummer 42 von einem Vorfahren, dem Trucker John, der in einer Zeit lebte, als die Menschen noch Benzin tankten und Fleisch verzehrten. Verrückt? Dieser John wird später von einem romantisch verklärten Naturvolk berichten, das noch lebt wie zu Urzeiten Und diese Geschichte wiederum mündet in die Erzählung von zwei Wissenschaftlern, die Kernkraft als grüne Energie salonfähig machen, indem sie den Atommüll im All entsorgen – was so lange gut geht, bis eine der Raketen kurz nach dem Countdown explodiert und den Super-GAU auslöst.

Wie bei russischen Matrjoschkas, wo in jeder Puppe eine weitere steckt, schachtelt Dramatiker Philipp Löhle Geschichten und Zeitebenen ineinander, bis er am Ende die Innerste wieder nach außen stülpt und sich das Ende als Anfang der gesamten Erzählung entpuppt.

Die Erzählung in der Erzählung in der Erzählung

In der Uraufführungs-Inszenierung von Intendant Jens-Daniel Herzog stecken auch in jeder Darstellerin und in jedem Darsteller mehrere Figuren. Und auch sie kehren dabei ihr Inneres nach außen: outrieren, chargieren und überzeichnen, oft mit viel Charme und Witz. Raphael Rubino und Felix Mühlen etwa sind hinreißend in einer Reihe männlicher Charaktere, bei denen hemmungslose Selbstüberschätzung und heillose Überforderung nah beieinander liegen. Bewundernswert auch, wie Stephanie Leue ihre Figuren mit den knappen Strichen der souveränen Karikaturistin zeichnet, erst recht, wenn man bedenkt, dass Leue nur zwei Tage vor der Premiere für eine erkrankte Kollegin eingesprungen ist.

Flottes Spektakel

Philip Löhles neues Stück hat Züge einer Farce. Jens-Daniel Herzog hält das Tempo der Aufführung entsprechend hoch, manchmal zu hoch. Die weiße Bühne wird mit Videos von Skylines, Sternenhimmel und Explosionen bespielt, was in Verbindung mit entsprechenden Sounds an sich schon zu einer gewissen Reizüberflutung führt. Dass das Ensemble bei allem lässigen Spielwitz angesichts dieser Hochtourigkeit, die ihm die Regie abverlangt, immer wieder mal überdreht, macht den Abend mitunter noch anstrengender.

Philipp Löhle schildert das Anthropozän als Zeitalter, in dem der Mensch die Katastrophen, die er in seiner Allmachtsphantasie angerichtet hat, mit haargenau demselben Machbarkeitswahn in den Griff zu bekommen versucht. Das kann nicht gut gehen. Insofern ist bei jedem Anpacken schon die Zerstörung, bei jedem Anfang das Ende vorprogrammiert. Für diesen Ernst im Aberwitz hat die Inszenierung von Jens-Daniel Herzog zu wenig Sinn und Gespür. Einerseits schade. Andererseits ist ja vielleicht gerade in der jetzigen Untergangsstimmung vor einem drohenden neuerlichen Kultur-Lockdown die aufgekratzte Apokalypse, die Herzog inszeniert hat, die einzige, die gezeigt zu bekommen, man ertragen kann.