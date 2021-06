Am Rand von Europa: Als Flüchtlingshelfer nach Lesbos

Ab ins Flugzeug und auf ins sonnige Griechenland – was viele Menschen in Bayern bei niedrigen Corona-Zahlen gerade planen, ist auch das Ziel von Günther Jäger. Doch mit Erholung, Baden im Meer und Sightseeing hat seine Reise nichts zu tun. Der 65-Jährige möchte auf Lesbos, der drittgrößten Insel Griechenlands, den Menschen helfen, die auf ihrer Flucht nach Europa hier gestrandet sind.

Hilfe für Geflüchtete statt Ruhestand

Hitze, Schmutz und eine große psychische Belastung: Warum macht man so etwas in einem Alter, in dem sich viele Menschen auf ihren Ruhestand freuen? "Ich bin Diakon, Diakon der Kirche", sagt Günther Jäger entschieden in der Sendung Theo.Logik auf Bayern 2. "Es ist doch die Aufgabe der Kirche, bei denen zu sein, die am Rand sind - den Ärmsten der Armen."

Natürlich habe er schon seit Längerem für die Geflüchteten gespendet und gebetet, erzählt Jäger. Doch das sei ihm nicht genug gewesen. Niemand, "der ein Herz aus Fleisch hat", könne da einfach zuschauen, so sieht er es. "Ich kann es zumindest nicht." Zehn Wochen habe er sich vorgenommen, in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln den Menschen zu helfen.

Flüchtlingshelfer mit 65 Jahren? Gar nicht so einfach

Es sei recht schwie­rig gewe­sen, eine Orga­ni­sa­ti­on zu fin­den, die ihm für sein Anlie­gen eine Chan­ce gibt, erzählte der 65-jährige Kirchenmann. Oft hieß es von natio­na­len und inter­na­tio­na­len Orga­ni­sa­tio­nen, er sei zu alt oder die Orga­ni­sa­ti­on habe eige­ne Fach­kräf­te, die sie in die Lager schi­cke. Schließlich knüpfte er Kontakt mit dem österreichischen Ver­ein "Doro Blancke Flücht­lings­hil­fe", der ihn als ehrenamtlichen Mitarbeiter aufnahm.

Seit dem 31. Mai befindet sich Günther Jäger nun auf der Insel Lesbos, nahe dem Flüchtlingslager "Kara Tepe 2". Es wurde in Folge der Zerstörung des Flüchtlingslagers Moria durch einen Brand für die obdachlos gewordenen Flüchtlinge eingerichtet. In dem provisorischen Zeltlager leben rund 7.500 Menschen, darunter 2.500 Kinder.