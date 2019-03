Ein Dorf dreht durch: Jan Philipp Gloger inszeniert "Am Rand"

Es ist im Grunde ein Hysterie-Beispiel, was da gezeigt wird, in diesem Stück "Am Rand". Das Randhausen, in dem das Ganze spielt, dieses kleine Dorf an der deutsch-tschechischen Grenze, da ist es ja zunächst so: Keiner schließt sein Haus ab, alle leben sehr vertrauensvoll miteinander. Der Postbote, der legt die Pakete einfach ab vor den Türen, weil ohnehin keiner klauen könnte. Also eine wunderbare, harmonische Oase, die sich dann ins Gegenteil verkehrt.

Eine Welt, in der trotzdem eine Unzufriedenheit da ist, ein fokussiert sein auf die eigene Welt, die eigenen vier Wände wenn man so will, und in der eine merkwürdige Atmosphäre von Angst herrscht. Der Philipp Löhle will bewusst nicht monokausal sagen, durch den und den Grund oder durch die und die Entwicklung kommt es eben zu dieser Hysterie und zu diesem Mord und Totschlag am Schluss, sondern es ist ein Polizeioberwachtmeister, der hier auch ganz zeittypisch an die Grenze, an einen Grenzposten verlegt wird. Man will doch die Grenzen wieder ein bisschen mehr in den Blick bekommen. Der beschreibt den Bewohnern ihre eigenen Zustände: Mensch, ihr macht doch Tauschhandel! Mensch, ihr lasst doch die Türen offen und sorgt eigentlich erst mit dafür, dass geklaut werden kann! Aber es geht eben auch um ein Wildschwein, das plötzlich für einen Tschechen gehalten wird, der da auf den Feldern unterwegs ist. Es gibt weitere Entwicklungen: Eltern bilden sich plötzlich ein, ein Troll, ein Verbrecher, würde irgendetwas im Wald mit ihren Kindern einstellen. Also eine diffuse Atmosphäre von Angst, und die passt irgendwie zu vielem, was man so in unserer Zeit hört und beobachtet.

Herr Gloger, Sie inszenieren das Ganze in der kleineren Spielstätte am Staatsschauspiel in Nürnberg, in den Kammerspielen, also die äußeren Mittel sind demnach begrenzt, die optischen, die äußeren Mittel?

Dass die Mittel begrenzt sind passt aber sehr zu diesem Stück, denn das haben wir ja noch nicht verraten: Das Stück ist in der Form eines Protokolls geschrieben. Das Stück trägt den Untertitel "ein Protokoll" und das ist eben interessant, wie das stilistisch, durch Spannung, durch scheinbare Überpräzision, Übergenauigkeit, durch diese äußere Form des Protokolls aufgegriffen wird, für die man dann natürlich eine theatrale Umsetzung finden muss.

Es muss ja spannend sein, es muss die Zuschauer berühren. Was wird man denn auf der Bühne sehen? Wie sieht der Raum aus, in dem sie das Ganze zeigen?

Wir haben ganz hyperrealistische Kostüme, wir haben ein Stück Kornfeld, das so aussieht, als wäre es rausgeschnitten aus einem echten Feld. Das Ganze gehen wir als eine sehr stark rhythmisierte Komposition an, wir haben jetzt, glaube ich, schon über hundert Lichtstimmungen im Computer. Das Stück ist kaleidoskopartig geschrieben, und das ist auch spannend. Wir arbeiten also mit Fitzelchen von Szenen, die wir immer wieder schnell und stark rhythmisiert abwechseln lassen, und natürlich arbeiten wir auch mit dem, was Spannung herstellt, mit dieser Protokoll-Sprache, kombiniert mit Musik, die Spannung verspricht. Das läuft eine ganze Zeit lang ins Leere. Man denkt, warum wird diese Dorf-Banalität so beobachtet, und dann kriegt man ganz langsam mit, wie etwas entsteht, was dann einen sehr starken Sog und eine sehr starke Atmosphäre der Angst und auch der Verunsicherung mit sich bringt. Gleichzeitig sind bei Löhle immer Menschen sehr liebevoll und sehr real beobachtet, und man muss sich diesen Menschen als Schauspieler zur Verfügung stellen und öffnen, und wissen: Die Figuren sind nicht schlauer, nicht blöder als wir. Das ist meine Erfahrung mit den anderen Löhle-Stücken, und das machen wir auch hier. Da sollen sich Menschen und können sich Menschen eigentlich immer gut darin wiederfinden, und auch über sich selbst lachen. Ohne Lachen geht es bei Löhle zum Glück nicht!

"Am Rand (ein Protokoll)", Premiere am 9. März im Staatschauspiel Nürnberg (Kammerspiele), weitere Termine 15. März, 7., 21. und 25. April.