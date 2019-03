Spiegel der Hysterie unserer Zeit

Eigentlich liegt Randhausen mitten drin, auch wenn es geographisch eher am Rand liegt, oder besser gesagt an der Grenze, an der zu Tschechien. Aber was sind das schon: Grenzen: willkürlich gezogene Linien an denen sich hüben wie drüben die Landschaft fortspinnt, ohne darauf zu achten, dass da einer eine Grenze sieht. Eigentlich also liegt Randhausen mitten drin in unserer Welt, in diesem Europa, in dem gerade die Grenzen wieder betont und die Zugbrücken hochgezogen werden, in dem die Hysterie stetig steigt, in dem das Fremde im Anderen zum Feind stilisiert wird und in dem einige zu unserer aller Sicherheit gern durch die Straßen patrouillieren würden.

Mit den Polizisten kommt das Misstrauen

Und wie der Titel "Am Rand" schon sagt, spielt in diesem Randhausen Phillip Löhles neues Stück. Dort ist die Welt zunächst einmal noch in Ordnung, und so stehen die Türen offen, in den geparkten Autos stecken die Schlüssel und die Paketpost liegt vertrauensselig vor den Türen. Doch wie mit den Clowns die Tränen so kommt mit dem neuen und ersten Polizisten das Misstrauen nach Randhausen:

Es ist doch noch nie was passiert. - Ja, aber weil noch nie was passiert ist, heißt das ja noch nicht, dass auch jetzt nichts passieren wird. Ganz im Gegenteil. - Ganz im Gegenteil was? - Na die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt etwas passiert, die wird doch immer größer. Weil ja noch nichts passiert ist.

Und so also wächst es, das Misstrauen in Randhausen: Türen schließen sich, Zäune werden gezogen, ein Schlagbaum wird aufgestellt, eine Bürgerwehr gebildet.