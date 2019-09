"Am Königsweg" in Regensburg: Vor "Ver-Führern" wird gewarnt

Keine Ermattung trotz der Sprachkaskaden

Stefan Otteni setzt aber in Regensburg nicht nur auf die Virtuosität von Jelineks Sprache – diese wird von den Darstellern auch eins zu eins eingelöst – sondern, und zwar durchaus wieder im Sinn der Antike, auf Furcht und Schrecken. Nicht auf Furcht und Mitleid, dem Mittel der späteren Dramatiker, nein, dieser Königsweg lässt erschauern im besten Sinn der Katharsis. Und der Regisseur nimmt es in Kauf – und das Regensburger Publikum folgt ihm dabei - dass es ihm und Jelinek nicht immer folgen kann, so geschwindigkeitsberauschend schreien die Sprachkaskaden auf einen ein, verlangsamen sich dann zur rechten Zeit, fast immer bevor verwirrungsbedingte Ermattung eintreten kann beim Zuschauer.

Und die Musik: Die Musik in der Inszenierung trägt durch bis zum Schluss, Jelinek ist ja auch eine Musikerin, nicht nur in ihrer Sprachkunst, sondern auch im Leben, das greift Otteni auf und das trägt, und das erschreckt bis in den hintersten Winkel unserer altdeutschen gemütvollen Seele: Böse Menschen haben keine Lieder? Von wegen! Das Wahlvolk singt sich die Seele aus dem Leib mit gutem deutschen Liedgut, "Kein schöner Land" oder den Abendsegen aus "Hänsel und Gretel" hören sich die Flüchtlinge interessiert und fast schon gerührt an, bevor sie abgeschoben werden – oder vielmehr – kurz vor der Abschiebung, das Wahlvolk genüsslich mit den von jenen Wählern vorher achtlos durch die Gegend geschmissenen Büchern einmauern, obwohl natürlich niemand vorher die Absicht hatte, eine Mauer zu bauen … .

Die Wähler, die bösen?

Böse Menschen, diese Wähler? Aber sie können doch gar nichts dafür, jeder hat doch sein Päckchen zu tragen, da war doch was, unsere verkorkste Kindheit beispielsweise? "Ich bin geschlagen worden, jetzt schlägt mich der König". Geschlagen worden sind sie alle, die Wähler, mehr oder weniger, das beruhigt das Gewissen und schon wird aus dem ruhigen Gewissen ein bequemes Bett, auf dem sich die Propaganda räkeln kann. In Regensburg kommt sie am Ende in Form der – ja mehr oder weniger auch – geprügelten Domspatzen daher.

Am Schluss folgt ganz klar die Gleichschaltung – der Schalter wird kurzerhand umgelegt. Elfriede Jelinek hat einmal sinngemäß an Stefan Otteni geschrieben: Sie können mein Stück auch auf der Damentoilette spielen und dabei die Spülung laufen lassen, aber machen Sie was draus. Diese Regieanweisung hat der Mann – wohlgemerkt ohne Toilette und Spülung – befolgt.