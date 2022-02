Am Donnerstag geht´s los: Das zeigt die Berlinale 2022

In "A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe" von Nicolette Krebitz mit Sophie Rois, Milan Herms und Udo Kier geht es um eine ehemalige Schauspielerin, die sich in einen jungen Handtaschendieb verliebt. Überhaupt die Liebe: In diesem Jahr hat das Berlinale-Team nach eigenen Angaben mehr Liebesgeschichten gesehen als je zuvor. Das Leben in der Pandemie spielt inhaltlich im Wettbewerb dagegen kaum eine Rolle.

Neben Deutschland ist vor allem Frankreich als Filmland wieder sehr präsent im Wettbewerb. Eröffnet wird das Festival von Francois Ozon mit einer Variation auf einen der bekanntesten Fassbinder-Filme: "Peter von Kant", mit Denis Ménochet, Isabelle Adjani und Hanna Schygulla. Auch Claire Denis und Mikhaël Hers aus Frankreich, die französisch-schweizerische Ursula Meier und der Kanadier Denis Côté haben geliefert.

Hommage an Isabelle Huppert

Insgesamt strahlt das Hauptprogramm dieses Jahr einen gewissen Ernst aus. Kunstfilm-Fans dürfen sich auf alte Berlinale-Arthouse-Bekannte freuen, vom Südkoreaner Hong Sang-soo bis zum Italiener Paolo Taviani, einen ambitionierten Wettbewerb und die experimentelle Encounters-Sektion freuen, auch "Rimini", der neue Film des Österreichers Ulrich Seidl ("Paradies"-Trilogie) wird mit Spannung erwartet. Offensichtliche Publikums-Hits oder große Hollywoodproduktionen sind dagegen nicht.