"Am besten die Heimat gar nicht pflegen"

Heimat – das hat viel mit Sprache zu tun, in Bayern vor allem auch mit Mundart. Doch wie ist es um das Bairische eigentlich bestellt und wie sollten wir mit unserer Sprachkultur umgehen? Gerald Huber macht die Bayern2-Kolumne "Obacht Bairisch!" und kennt sich als Historiker und Sprachexperte mit der bayerischen Sprache gut aus. Friederike Weede hat mit ihm gesprochen.

Friederike Weede: Herr Huber, wie wichtig ist die Sprache als Heimat?

Gerald Huber: Sprache ist Heimat. Die Heimat ist da, wo ich mich verstanden fühle, wo auch mein So-Sein, mein Witz verstanden wird und wo man über die gleichen Sachen lachen kann. Das ist nicht selbstverständlich.

In ihrer Kolumne "Obacht Bairisch!" geht es nicht einfach nur um Sprache, sondern immer auch um Lebensart und Kultur. Liegt es daran, dass das so eng verknüpft ist?

Ja, die Sprache ist unser kulturelles Kraftzentrum, wenn man so will. In der Sprache fängt die Kultur des Menschen an, und das unterscheidet uns vom Tier. Im Endeffekt ist es der göttliche Logos, der dahintersteckt. Das ist der Geist, der uns mit der Sprache begabt und der ganz tief in uns wohnt. Und wenn ich mich über die Sprache eines anderen lustig mache, treffe ich ihn in seinem tiefsten Inneren: Da, wo er Mensch ist. Da wird er sprachlos gemacht – und heimatlos.

Vielen Kindern in Bayern hat man im Zuge der Schulbildung die Sprache oder die Mundart weggenommen. Es ist ja noch gar nicht so lange her, dass man den Kindern eingetrichtert hat, Hochdeutsch sprechen zu müssen. Das sei der Schlüssel zum beruflichen Erfolg und Bairisch nicht die richtige Klangfarbe dazu. Heute ist es eher umgekehrt: Das Bairische wird wieder mehr gepflegt und die Leute halten es hoch. Ist das eine veränderte Beziehung zur Heimat?

Dialekt galt als Bildungshindernis, wobei das in Norddeutschland wesentlich schlimmer war, wo den Kindern oder den Menschen das Plattdeutsche ausgetrieben wurde. Dahinter steckt die protestantische Bildungsethik: Wer die Bibel, die Luther in Hochdeutsch übersetzt hat, nicht lesen kann, gilt als ungebildet. Das ist in England zum Beispiel besonders ausgeprägt. Dort kann man nicht innerhalb verschiedener Schichten aufsteigen, ohne die jeweilige Sprache zu sprechen. Diese Idee der verschiedenen Soziolekte, die gibt es in katholischen Ländern so nicht. Mit dem Wirtschaftswunder und den norddeutschen Immigranten wurde diese Bildungsethik auch nach Bayern getragen. Aber es gibt immer wieder dann auch die Gegenbewegung, wie wir sie jetzt erleben, dass Leute sich auf die Hinterfüße stellen und sagen: so nicht. Wir wollen uns nicht sprachlos machen lassen.