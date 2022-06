Altmühlsee-Festspiele starten mit "Macbeth" in die Spielzeit

Mit "Macbeth" von William Shakespeare starten die Altmühlsee-Festspiele am Abend (10.06.22) in Muhr am See in ihre Spielzeit. Der Klassiker von William Shakespeare wird aber nicht auf der Freilichtbühne im Altmühleeinformationszentrum (AIZ) aufgeführt, sondern vor dem Schloss in Altenmuhr. Teile des beeindruckenden Bauwerks stammen aus dem 12. Jahrhundert, andere aus dem 17. Jahrhundert. Eine eindrucksvolle Kulisse für die düstere Tragödie. "Man muss gegen die Mächtigkeit angehen. Trotzdem ist es eine herrliche Sache hier zu spielen", sagt Intendant Harald Molocher.

Drei Schauspieler für alle Rollen

Die Schauspieler scheint diese Mächtigkeit eher zu beflügeln. "Diese Kulisse, die man hinter einem weiß, das ist schon eine Macht, die einfach schön ist im Spielgefühl", sagt Anja Neukamm, die unter anderem als Lady Macbeth überzeugt. Nur drei Schauspieler bestreiten alle Rollen. Martin Dudeck allein hat 15 Kostümwechsel, erzählt er. Zu seinen sechs Rollen zählen auch die des König Duncan und Macbeths Kompagnon Banquo. "Die Theater können kein zehn-Mann-Ensemble mehr zahlen. Aber es ist eine Herausforderung und macht auch Spaß", so der Schauspieler. Außerdem kommen zwei Pferde zum Einsatz.

Machtgier und Verletzlichkeit

Martin Schülke ist neben zwei kleineren Rollen vor allem Macbeth. Eindrucksvoll mimt er den Feldherren, der aufgrund einer Weissagung dreier Hexen den schottischen Königsthron für sich haben will. Seine Gier nach Macht ist so groß, dass er über Leichen geht. Schülke gelingt es, Macbeth einmal verletzlich, zweifelnd und dann wieder großspurig und kaltherzig darzustellen. Er schlüpft aber genauso schnell in die Rolle einer Hexe – so wie seine beiden Kollegen. Das Lachen von Anja Neukamm als Hexe schallt durch den ganzen Schlosspark.

20 Theaterabende in Muhr

"Macbeth" ist der Auftakt für die sechswöchige Festspielzeit in Muhr am See. Auf der Freilichtbühne des AIZ werden neben dem "Hund von Baskerville", "Szenen einer Ehe" und "Sechs Tanzstunden in sechs Wochen" aufgeführt. Bis zum 24. Juli stehen insgesamt 20 Theaterabende auf dem Programm. Das Angebot der Altmühlsee-Festspiele wird gut angenommen. "Ich glaube, wir haben es geschafft, dass wir kulturell sehr hochwertiges Theater bieten, das nicht Mainstream ist und das nicht im Umkreis gespielt wird", so Festspiel-Intendant Molocher.