"Voyage": So klingt das neue Album von ABBA

40 Jahre mussten ABBA-Fans auf neue Songs warten, jetzt brachen die vier Schweden, zu deren Fans Joe Strummer von der Punkrock-Band The Clash ebenso zählt wie Chris Martin, der Coldplay-Sänger, und Bono von U2, mit einer ungeschriebenen Regel des Pop-Business: Lass den Mythos in Frieden wachsen und gedeihen! Störe ihn nicht durch die Veröffentlichung von möglicherweise mediokrem, neuem Material.

Voyage heißt das neue Opus, der Longplayer soll, so ließ Benny wissen, endgültig das letzte Studio-Album der Mega-Pop-Band sein. Zehn leidlich modern produzierte Pop-Songs, die sich über 37 Minuten und 12 Sekunden erstrecken. Das passt auch auf eine alte Vinylschallplatte. Schon mal ein gutes Zeichen, denn das Analog-Zeitalter war schließlich die Ära, in der Benny und Björn, die Songschreiber und Produzenten der Band, mit feinst austariertem Pophandwerk Maßstäbe setzten.

ABBA-Texter Björn Ulvaeus huldigt noch einmal Agnetha Fältskog

Das Album hebt an mit der bereits veröffentlichten Ballade I Still Have Faith In You, gesungen von Agnetha, der blonden Vokalistin, die von ihren Landsleuten als integre Künstlerin hochgeschätzt wird. Sie sang die meisten Songs des Pop-Quartetts, das mit der fetzigen Hitsingle Waterloo beim Eurovision Song Contest 1974 eine weltweite Karriere ohnegleichen startete. Auch I Still Have Faith In You ist gut gemacht, wirkt aber ein wenig so, als könne Textdichter Björn, der einst mit Agnetha verheiratet war, immer noch nicht lassen von der einstigen Flamme - als ob sich jemand wünsche, dass alles ganz anders gelaufen wäre. Ein bisschen altväterlich, diese Herzschmerzballade, aber es gibt Schlimmeres ...

Synthesizer-Soße statt Akustik-Gitarren

When You Danced With Me ist ein beschwingter Folklore-Song mit Tanzbären-Groove und einem dudelsackartigen Intro, das hier allerdings auf einem Synthie gespielt wird. Abba hatten immer auch Folksongs oder folkähnliche Lieder wie Fernando und Chiquitita im Repertoire. Hier allerdings sind die Akustik-Gitarren kaum zu hören, stattdessen ist alles mit zähflüssiger Synthesizer-Soße überzogen. Für die Vocals ist hier Frida, also Anni-Frid zuständig, die eigentlich über die vollere, rundere Stimme verfügt.

Mit Little Things folgt eine Klavier-Ballade, die sich durch sauber herausgearbeiteten Chorgesang der beiden Damen auszeichnet. Hübsche Melodie und ein Text über Weihnachten, das Fest und die Geschenke. Das süßliche Gefälligkeit wird durch eine Glockenspielphrase und einen zum Schluss einsetzenden Kinderchor gesteigert. Muss man mögen so etwas.

Klavierglissando als Kniff von Dancing Queen

Don't Shut Me Down heißt der vierte Song, der wiederum getragen beginnt, dann aber mit Klavierglissando (Eröffnungskniff von Dancing Queen!) noch leicht Fahrt aufnimmt. Beschwingte Popnummer, die man als "Selbst-Plagiat" bezeichnen könnte. Leider passt der geäußerte Seelenzwiespalt, der hier angesprochen geht, nicht zur eindimensionalen Fröhlichkeit der Musik. Im Text äußert sich eine Frau, die sich von ihrem Mann getrennt hat, mit dem sie Kinder hat, weil er eine andere hat. Jetzt klopft sie nochmal an seine Tür. Ob das was wird?

Just A Notion ist ein Rock'n'Roll-Song mit hämmerndem Klavier und Bläsern, allerdings wurden auch hier wieder die Ecken und Kanten mit Synthies gesoftet und überzuckert. Der Song wäre früher nicht auf einem ABBA-Album gelandet, zu wenig signifikant, die Instrumentierung klingt lasch und altbacken, auch wenn der typische Middle-Of-The-Road-Groove vorhanden ist, der ABBA auch bei Schlagerfans so beliebt machte. Damit wäre A-Seite schon mal rum, jetzt müssen sie aber mal in die Pötte kommen ...

Leider ist die B-Seite auch nicht besser ...

Die Stimmung bleibt aber im Keller. Es beginnt wieder mit einem Melodram auf dem Klavier, das Tempo ist runtergedreht, der Blick verhangen. I Can Be That Woman heißt dieses Stück, ich erspare uns den Kommentar zu diesem Tränendrüsendrücker.

Keep An Eye On Dan heißt das nächste Stück, auch hier ist die Stimmung deutlich gedrückt. Streicher sind zu hören, aber der Song wurschtelt sich so dahin, bis sich nach einer Minute dann der Refrain aufbaut, der allerdings bleibt nicht hängen. Das war mal anders bei ABBA, da hatte man die catch line nach dem ersten Hören drin, deshalb liebte man die Schweden so und freute sich, wenn eine neue Single im Radio angekündigt wurde.

Das neue Material kann es, was Qualität, Inspiration und Handwerk angeht, nicht mit den alten Nummern aufnehmen. Und zwar nicht, weil das Album nachlässig produziert wäre, sondern weil es vollkommen andere Stimmungen und deprimierende Erfahrungen transportiert. ABBA - das waren zwei junge Paare, bei denen die Damen den Ton angaben - die Lieder waren frisch, ausgefuchst und rundherum positiv, auf Voyage ist davon nicht mehr viel übrig. Frust Rules! Das ist okay, aber dann bitte mit anderer Musik...

Kommt noch die wohlfeile Ökologie-Nummer Bumblebee und das einigermaßen abgehende No Doubt About It, ein okayes Stück, aber kein echter Burner.

Wo bitte ist die Power, der Schwung und der Witz?

Im ABBA-Museum in Stockholm kann man im letzten Raum kurz vor dem Hinausgehen sehen, was die einzelnen Mitglieder nach dem letzten Album gemacht haben: Agnetha sieht man in einer Fernseh-Talk-Show, Anni-Frid im Studio mit Phil Collins und Paul McCartney, Björn hat einen Text ausgewählt über die verpassten Chancen, das eigene Kind besser kennenzulernen.

Und Benny, der bei ABBA-Konzertauftritten immer so aussieht, als sei er total begeistert, von dem was er gerade spielt, ist bei einem Konzert auf dem Land zu sehen. Bescheiden steht der Multimillionär auf der Bühne bei einem Dorffest zwischen anderen Volksmusikern und spielt Akkordeon. Toll, der hat's drauf, denkt man. Das passt! Als reifer Popkomponist Volksmusik machen - wie cool ist das denn!

Leider wollten es Björn und Benny nochmal wissen. Voyage ist das dröge Alterswerk gelangweilter Pop-Millionäre, die leider nicht mehr (ver-)zaubern können. Es wird sich - klarer Fall - massenhaft verkaufen. Weil Fans eben Fans sind und alles von ihren Lieblingen haben wollen. Die Beatles und Led Zeppelin sind zumindest behutsamer mit ihrem Mythos umgegangen.

Voyage von Abba ist bei Universal Music erschienen.