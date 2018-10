Alternativer Nobelpreis für französische Autorin Maryse Condé

Der Alternative Literaturnobelpreis macht seinem Namen alle Ehre, insofern er wirklich etwas ganz anderes ist, als der sonst jährlich von der Schwedischen Akademie verliehene Preis, der dieses Jahr ausgesetzt wird. Er geht nicht auf Alfred Nobel zurück, sondern auf eine Initiative von gut 100 schwedischen Autoren, Schauspielern und Regisseuren, die für den in diesem Jahr fehlenden Preis Ersatz schaffen wollten. Sie haben eine Neue Akademie gegründet – aber eine, die anders als die honorige königliche keine Mitgliedschaft auf Lebenszeit verspricht, sondern nur eine, die es nur bis zur Preisverleihung am 10. Dezember gibt. Der Alternative Literaturpreis finanziert sich auch anders: nicht aus Stiftungsgeldern, sondern durch Crowdfunding – und ob die Initiatoren wirklich die angepeilten 100.000 Euro zusammenbekommen haben, ist bis zur Stunde kaum herauszubekommen.

Die Crowd zahlt – und stimmt ab

Wer warum überhaupt als Kandidat für den Alternativen Literaturnobelpreis in Frage kommt, das ist kein weites Feld haltloser Spekulation wie bei dem traditionellen Preis, sondern transparent: Bedingung für die Nominierung war, mindestens zwei Bücher publiziert zu haben und davon eins in den vergangenen zehn Jahren. Schwedische Buchhändler, Kritiker und Autoren haben 47 Schriftsteller nominiert – darunter Margaret Atwood, Ian McEwan, Amos Oz, aber auch J.K. Rowling und andere Bestsellerautoren - und per Online durfte bis Ende August weltweit abgestimmt werden, wer ins Finale kommt. Das haben drei Kandidaten geschafft: die Kanadierin Kim Thuy, der Brite Neil Gaiman und Maryse Condé, von der Karibikinsel Guadeloupe und aus den dreien bestimmte jetzt eine vierköpfige Jury schwedischen Journalistin Ann Palsson den Preisträger.