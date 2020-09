Dekadenz und dunkle Träume in der Alten Nationalgalerie Berlin

Magisches Interesse am Unbewussten

Schon lange vor Sigmund Freuds Publikation der "Traumdeutung" entdeckten und antizipierten die Symbolisten ihr geradezu magisches Interesse an dem, was später das "Unbewusste" genannt wird, die Innenwelt des Menschen und darüber hinaus sogar die "Seele der Dinge". Selbst die Interieurs des belgischen Malers Xavier Mellery und die Landschaftsszenen des Belgiers William Degouve de Nuncques, erscheinen plötzlich fremd, fern, bedrohlich.

Die Ausstellung in der Alten Nationalgalerie Berlin stellt die These auf, dass die symbolistische Strömung innerhalb Europas vor allem in Belgien und dessen Zentrum Brüssel zu pulsieren begann: "Der Symbolismus hatte mehrere Zentren… Und natürlich gibt es die Anfänge des Symbolismus auch in Paris zu beobachten. Allerdings das Spezifische am belgischen Symbolismus ist doch eine große Vielfalt und die Aufnahme verschiedenster Kunstströmungen, die sich in Brüssel gekreuzt haben, etwa aus der englischen Kunst, aus der deutschen Kunst, der französischen Kunst," so der Direktor der Alten Nationalgalerie, Ralf Gleis. "Dort kamen viele Künstler unterschiedlichster Nationen zusammen, auch unterschiedlichster Ansichten, und da hat sich eine Besonderheit entwickelt. In einer Geschwindigkeit, die man anderenorts sucht. Und man durfte freier und liberaler sein als anderenorts. Das sehen wir etwa in diesen Tabus brechenden Werken von Felicien Rops oder auch von Ensor. Also, das war ein liberaler Ort. Brüssel war nicht umsonst ein Hort von Dissidenten, von Marx bis zu Rodin in einer bestimmten Zeit."

So kann es nicht weitergehen

Brüssel Ende des 19. Jahrhunderts – eine einflussreiche liberale Stadt, aber auch ein europäisches Finanzzentrum voll fader Geldmenschen und Geistloser, zudem sehr katholisch. Das provoziert die symbolistischen Fantasien. Félicien Rops schlägt da im Bild eine nackte Frau ans Kreuz, über ihrem Kopf das Wort „Eros“ statt „Inri“. Oder er lässt eine laszive Halbnackte, geführt von einem Schwein, über die Darstellung der Klassischen Künste flanieren. Der Salon Les Vingt, Die Zwanzig, gilt zudem als unkonventioneller Künstlertreff, der allen Avantgarden offen steht.

Jedes Jahr organisiert Les Vingt in Brüssel eine große Schau-Ausstellung, zu der die europäische Kunstszene geladen wird. Hier treffen sich Claude Monet und Paul Cezanne, Max Liebermann oder Walter Crane, viele andere. Die wirklich großartige Ausstellung in der Alten Nationalgalerie macht Belgiens Bedeutung für die Symbolisten in zwölf Themen-Räumen überzeugend deutlich, streift auch skurrile Aspekte wie den neurotischen Künstler oder den Künstler als Esoteriker und Priester.

Was Ralf Gleis in der Vorbereitung der Ausstellung sehr fasziniert hat, ist eine Parallele zu unserer heutigen gesellschaftlichen Realität: "Man war eigentlich an der Stelle, wo man glaubte, dass es so nicht weitergeht und dass man einer großen Krise gegenüber steht, einer Dekadenz, einem Abstieg, so wie wir es heute schon vor Corona wahrgenommen haben, aber wie es sich jetzt natürlich nochmal deutlicher zeigt".

Dekadenz und dunkle Träume. Der belgische Symbolismus: Die Ausstellung läuft bis 17. Januar 2021 in der Alten Nationalgalerie Berlin.