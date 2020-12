Alte religiöse Kunst mit Botschaften für die moderne Welt

Die Menschwerdung Gottes – damit beginnt die Dauerausstellung im neuen Diözesanmuseum. "Die Familiengeschichte Jesu und die Entstehungsgeschichte dieser großen Idee des Christentums wird im neuen Museum gleich zu Beginn erzählt. Die Geschichte von Christus, der als Mensch in die Welt kommt und eine große Aufgabe hat", sagt Christoph Kürzeder, Leiter des Diözesanmuseums in Freising. "Und: das Thema Menschwerdung betrifft alle Menschen, denn jeder Mensch wird in diese Welt hineingeboren und bekommt einen Platz. Es ist der Beginn der eigenen Biographie."

Alle Menschen ansprechen, sich für die moderne plurale Gesellschaft öffnen: Das ist die zentrale Idee für das neue Diözesanmuseum. Das Architekturbüro Brückner und Brückner aus Tirschenreuth hat den Umbau geplant und aus dem historischen Gebäude, das ursprünglich ein Knabenseminar war, ein modernes Gebäude entstehen lassen. Für die Erzdiözese München und Freising war das Millionenprojekt eine mutige Entscheidung.

Neues Diözesanmuseum: Ein Ort des Staunens und des Diskurses

Das Depot des Diözesanmuseums, mit vielen religiösen Objekten aus allen Epochen, ist riesig. Doch bevor die Exponate ins neue Gebäude einziehen dürfen, werden sie restauriert. Wie das Weihnachtsrelief aus dem Jahr 1482, das ursprünglich für die Wallfahrtskirche Maria Thalkirchen in München gestiftet und 1994 beim Brand in der Herz Jesu Kirche gerettet wurde. Jedes Detail wird von Restauratorin Ronja Emmerich geprüft. Manches wird erneuert, manches aber auch belassen. "Bei dieser Darstellung fehlt beim Jesuskind das Geschlecht," sagt die Restauratorin. "Das ist in dem Fall aber kein Brandschaden gewesen, sondern eine frühneuzeitliche Zensur. Deswegen würde man solche Dinge auch belassen. Aber, zum Beispiel der obere Teil der Kerze, das ist eine Ergänzung, die man wieder zufügt. Weil die zentral für die Darstellung ist."

"Das Licht der Welt brennt auch in stürmischen Zeiten"

Die Kerze: Ein Symbol auf dem alten Relief, dessen Botschaft auch heute noch aktuell ist. Theologe und Volkskundler Christoph Kürzeder erklärt: "Man sieht, dass der Wind richtig geht. Der Josef hat einen Mantel, der vom Wind richtig aufgebauscht wird. Und trotzdem ist die Kerze in seiner Rechten ganz ruhig. Das bedeutet: Das Licht der Welt brennt auch in stürmischen Zeiten."

In dem neuen Diözesanmuseum sollen auch Menschen Antworten finden, die vielleicht nicht mehr – oder anders religiös geprägt sind. Ein Ort des Diskurses soll es werden. Aber auch ein Ort des Staunens. Wie die Objekte platziert werden, dafür ist ein Team von Innenarchitektinnen zuständig. Die Pläne für die einzelnen Räume sind virtuell bereits vorhanden. "Nach sieben Jahren Schließung ist das jetzt schon ein wichtiger Moment, dass wir das visualisiert haben. Es gibt uns auch eine gewisse Sicherheit, dass es jetzt wirklich wird. Und dass wir auch jetzt schon wissen, wie es aussehen kann."

Ein strahlend weißes, offenes Gebäude soll auf dem Freisinger Domberg stehen. Einladend soll der Ort sein und inspirierend für die nächsten Generationen.