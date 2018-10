Alte Pinakothek zeigt, wie alle am Glanz von Florenz mitwirkten

Es gibt diese magischen Momente in der Kunstgeschichte: Wo sich, fast ohne Vorankündigung, eine enorme Blüte entfaltet, an der nicht einer oder eine, sondern Dutzende, Hunderte in einer bestimmten Region beteiligt sind. Zum Beispiel in Florenz – zwischen dem 14. Jahrhundert und 1500. Eine italienische Stadt an einem Fluss, so etwa 35 000 Einwohner, es hätten mehr sein können, wären nicht immer wieder fürchterliche Seuchen wie die Pest durch die Stadt gezogen. Doch Florenz profitierte von Handel und Wandel. Wie so oft war es der kaufmännische, wirtschaftliche Erfolg, der Künstler und Talente aus ganz Italien in die Stadt trieb. Allen voran wäre auf der Seite der Mäzene und Auftraggeber natürlich ein Familienname zu nennen, aber bei weitem eben nicht nur. Ausstellungsmacher Andreas Schumacher: "Wir haben ein republikanisches System eigentlich, das die Medici fürstlich überwachen und beherrschen. Sie unterdrücken aber nicht all ihre Konkurrenten. Sie sind bereit, auch diesen in der Stadt mäzenatisch Raum zu geben, so dass auch sie als Wohltäter mitwirken am Glanz, der dann natürlich zurückstrahlt auf die Medici. Am Glanz der Stadt Florenz."