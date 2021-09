Alte Mystik, neuer Boom: Gemeinsam Beten im Haus Gries

Das Handy wird abgestellt, der Tagesablauf ist klar strukturiert: Außerhalb der persönlichen Begleitgespräche wird geschwiegen, eine Stunde am Tag helfen die Teilnehmer im Haus. Christian Hambrecht ist ein Teilnehmer des Kurses für junge Erwachsene im Haus Gries. Es ist ein Exerzitienhaus, ein Ort für geistliche Übungen, dass der weltweit bekannte Jesuit Franz Jalics 1984 in Gries, einem Ortsteil der Gemeinde Wilhelmstal bei Kronach, gegründet hat.

"Gries ist für mich ein Art Zuhause geworden. Das ist ein großes Wort. Hier kann ich mich fallen lassen. Das ist eine Erfahrung, die ich keineswegs so in meinem Alltag machen kann", sagt Christian Hambrecht. In den 33 Jahren seit der Gründung durch Franz Jalics entstand hier der "Grieser Weg", der inzwischen weltweit unterrichtet wird. Der Kern des Grieser Wegs ist das Jesus-Gebet.

Gründer Franz Jalics inspirierte weltweit

Für Franz Jalics, dem Gründer des Hauses Gries, war das Jesus-Gebet auf dem eigenen Lebensweg zu einer wichtigen Erfahrung geworden. Als junger ungarischer Offiziersanwärter machte er in Deutschland im Zweiten Weltkrieg während eines Bombenangriffes in Nürnberg eine Gotteserfahrung, die dafür sorgte, dass er seine Todesangst überwinden konnte. Zurück in Ungarn trat er mit 20 Jahren in das Noviziat der Jesuiten ein.

Kurz darauf musste er wegen des Kommunismus das Land wieder verlassen. Nach Stationen in Pullach bei München, in Belgien und Chile studierte er in Argentinien Theologie. 1978 kam er nach Deutschland und hielt seine Seminare an unterschiedlichen Orten, bis er sich auf die Suche nach einem festen Seminarhaus machte. 2017 übergab er das Haus Gries an seine Nachfolger Pater Joachim Hartmann und Annette Clara Unkelhäußer. Im Februar 2021 starb Franz Jalics mit 93 Jahren in Budapest.

Jesus-Gebet ist eine alte Gebetsweise

Der Jesuiten Pater Joachim Hartmann arbeitet seit sieben Jahren im Haus Gries. "Das Jesusgebet ist eine ganz alte Gebetsweise, die auf die Wüstenväter im 3. oder 4. Jahrhundert zurückgeht", erklärt Pater Joachim Hartmann. "Damals wurde es in der Wüste von Ägypten und Palästina entwickelt, von Mönchen als eine ganz einfache Gebetsform und als eine Entwicklung im Gebetsleben zu mehr Einfachheit hin."

Der Jesuiten-Pater beschreibt das Jesus-Gebet: "In Verbindung mit dem Atemrhythmus wiederholen wir den Namen Jesus Christus und lauschen auf diesen Klang des Namens. Wir orientieren uns an dieser Beziehung. Das heißt: Mit dem Ausatmen sprechen wir den Namen 'Jesus' mit dem Einatmen 'Christus'." Dazu werden die Hand-Innenflächen ineinander gelegt, was gleichzeitig der Konzentration und der eigenen Selbstwahrnehmung im Hier und Jetzt hilft.

Jesus-Gebet greift Geschichte des Christentums auf

Annette Clara Unkelhäußer unterrichtet seit fünf Jahren im Haus Gries. "Es greift die Geschichte des Christentums auf. Die ersten Christen haben genau diese Erfahrung gemacht, dass, obwohl Jesus nach der Kreuzigung nicht mehr leiblich da war, die Anrufung des Namens tatsächlich Trost und Kraft, Mut und Zuversicht geben kann", erklärt Annette Clara Unkelhäußer. Auf dieser Erfahrung basiere das Beten zu ihm: Jesus war zwar nicht mehr da, aber irgendwie war er es doch.

Amelie Klug ist eine weitere Teilnehmerin eines speziellen Kurses für junge Erwachsene. Trotz Kommunion und Firmung war das Christentum für sie eher abstrakt und fern von ihrem Lebensalltag. Geblieben ist die Sehnsucht, dass der Glaube mehr bieten könnte. Gefunden hat sie das im Haus Gries: "Als ich das erste Mal hier war, dachte ich so, okay, Stille und Natur klingt super, aber ob ich mit der christlichen Gemeinschaft und diesen Inhalten zurechtkomme, da war ich mir am Anfang sehr unsicher", sagt Amelie Klug. Der "Grieser Weg" hat ihr einen persönlichen Zugang zu Jesus ermöglicht.