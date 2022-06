"Alte Musik" in Hof: Künstler aus der ganzen Welt sind dabei

Ungewöhnliche Musikinstrumente erklingen seit Dienstag in Hof. In der Saalestadt findet diese Woche der international besetzte Workshop "Alte Musik" statt.

Hof: Ein kleines Zentrum für Alte Musik

Dabei wird neben Barockposaunen auch das selten zu hörende mittelalterliche Blasinstrument Zink gespielt, erklärt der Hofer Posaunist Rene Jampen auf BR24-Anfrage. Unter der Leitung von Jampen und Georg Stanek, Kirchenmusikdirektor an der Hofer Michaeliskirche, hat sich Hof seit 2012 zu einem kleinen Zentrum für Alte Musik entwickelt.

Workshop "Alte Musik": Musiker aus der ganzen Welt sind dabei

Zu den jährlichen Workshops kommen aus der ganzen Welt rund 50 ambitionierte Laien genauso wie Musikstudenten, Professoren und Orchestermusiker. Dieses Jahr stehen unter dem Motto "Franconia" Werke von fränkischen Komponisten aus dem 16. und 17. Jahrhundert wie Hans Leo Hassler, Johann Staden oder Melchior Franck auf dem Programm.

"Franconia": Finales Konzert in der Michaeliskirche

Zum Auftakt hat am Dienstagabend ein Konzert in der Christuskirche Hof stattgefunden, der Abschluss der intensiven Probewoche wird am Sonntag um 16.00 Uhr mit einem Konzert in der Michaeliskirche gefeiert. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.