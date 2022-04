Alte Heilkräuter neu entdeckt

Veilchenblüten werden heute gern als Hingucker für kunstvolle Tortenverzierungen genutzt. Die Heilkräfte der hübschen Blüte sind dagegen eher unbekannt, wie überhaupt die uralten symbolischen Vorstellungen rund um solche Gewächse. Doch ein genauerer Blick in die Kräutersymbolik lohnt sich. Schon die Griechen hätten dieses Veilchen praktisch in ihren Glauben einbezogen, erzählt die Kräuterpädagogin Monika Engelmann. "Also Schwerenöter Zeus, der Göttervater hatte ja ständig irgendwie a Gspusi."

Veilchen gegen Zahnweh?

Um sie vor dem Zorn seiner Göttergattin Hera zu schützen verwandelte Zeus seine Geliebte, die Nymphe Io, laut römischer Mythologie in eine weiße Kuh und lies für sie eine Veilchenwiese erblühen. Nur diese bezaubernden Blüten mit ihrem betörenden Duft schienen Zeus angemessen als Speise für seine Gespielin. "Man sagt auch, wenn man im Frühling die ersten drei Veilchenblüten findet, sollte man sie pflücken und essen und dann ist man gefeit gegen Zahnweh."

Maiglöckchen - Reinheit; Brennnessel - magische Abwehrkräfte

Besondere Pflanzen haben Menschen zu allen Zeiten berührt. Aufgrund ihres Aussehens und ihrer Beschaffenheit maß man den Kräutern Bedeutungen bei, die über das rein Pflanzliche hinausgingen. In der christlichen Symbolik wurden die anschaulichen Pflanzen oft mit dem nicht Anschaulichen, also mit geistigen, spirituellen Eigenschaften versehen. Das weiße Maiglöckchen etwa repräsentierte Tugendhaftigkeit, Reinheit und Jungfräulichkeit. Und der stechenden Brennnessel schrieb man magische Abwehr-Kräfte zu. "Die Brennnessel hat auch in unsere Mythen Einzug gehalten. Sie ist eine mächtige Schutzpflanze, sie schützt uns vor bösen Geistern, nicht nur, dass sie uns stärkt, sondern uns auch vor Anfechtungen aus anderen Sphären schützt", erzählt die Kräuterpädagogin.

Das sagte man im Mittelalter dem Nesseltuch nach – auch das "Leinen der armen Leute" genannt. Der Stoff wurde aus den zähen Stängeln der Brennnessel gefertigt. Totengewänder waren oft aus Nesseltuch. Denn, so lautete ein Spruch, "ein Kleid aus Nesseln bleibt stets Meister über alle bösen Geister". Die Brennnessel galt als Zauberpflanze und schützende Begleiterin ins Jenseits.

Pflanzen als Verbindung zum Himmel

Für die Menschen in Antike und Mittelalter wirkten in Heilkräutern höhere Mächte. Sie konnten – so der Glaube – Kraft, Fruchtbarkeit oder Erkenntnis, Verwandlung und Heil schenken. Pflanzen galten als Ausdruck des Göttlichen, als Verbindung zum Himmel, erzählt Monika Engelmann: Mit dem Himmelsschlüssel könne man Bronchialkrankheiten behandeln. "Ansonsten sagt man halt: Petrus, der Wächter der Pforte im Himmel oben, hat irgendwann mal seinen Schlüsselbund verloren, die sind auf dem Erdboden aufgetroffen und naja, schwuppdiwupp hat sich der Schlüssel in die Schlüsselblume verwandelt."

Ohne Klöster keine Kräuterkunde

Der wesentliche Ort, an dem antikes Wissen und mystische Vorstellungen rund um Kräuter und ihre Heilkräfte gesammelt, dokumentiert und überliefert wurden, ist das früh- und hochmittelalterliche Kloster. Zwischen dem achten und zwölften Jahrhundert lag die medizinische Versorgung in Europa vor allem in den Händen von Mönchen und Nonnen, erklärt Sybille Reinicke, Apothekerin aus München mit einer Leidenschaft für Medizingeschichte und Protestantin mit einer Leidenschaft für katholische Klöster. Das antike Wissen sei durch die Völkerwanderung bis ins Mittelalter gekommen und durch die Benediktiner aufgeschrieben worden. "Die konnten schreiben, die konnten die alten Autoren lesen und hatten irgendwie doch mehr Muße als der normale Mensch, der da für sein täglich Brot sorgen musste, auch Schreiber zu unterhalten, die das immer hübsch kopieren."

Das Mittelalter trennt nicht zwischen Glaube und Heilkunde

In der mittelalterlichen Klostermedizin, erzählt Apothekerin Sibylle Reinicke, ging es nicht nur darum, die Körpersäfte in Fluss zu bringen. Die Kräuterheilkunde war zudem angewandte Theologie. Eine Trennung zwischen Medizin und Spiritualität gab es nicht. So wie man Krankheiten als Zeichen Gottes deutete, wurde auch deren Heilung auf göttlichen Beistand zurückgeführt. "Heil, Heilung kommt auch von geheiligt. Das sind wir wirklich genau in der Vorstellung, dass ein geheiligtes Leben eben eins ist, was gelingt. Und besser ist, man ist gesund." Wer gesund sei, habe eben mehr Möglichkeiten zu wirken. "Und von wem wirklich das Heil kommt, das ist natürlich der Herrgott und Jesus Christus. Darum gibt es auch in den alten Klöstern und auch in Apotheken weit bis zur Aufklärung hinein immer diese Bilder mit Christus als Arzt."

Hildegard von Bingen bestimmt die Wirkung anhand des Aussehens

Hildegard von Bingen - an ihr kommt man bei Kräuterkunde nicht vorbei: Welches Kraut gegen welche Krankheit gewachsen war, das beurteilte Hildegard unter anderem nach der damals gängigen Signaturenlehre. Nach dieser Theorie leitete Hildegard Eigenschaften und Wirkungen der Heilkräuter von deren Aussehen ab. Das Johanniskraut zum Beispiel mit seinen strahlend gelben Blüten, die an eine Sonne erinnern: laut Hildegard trägt es das göttliche Licht in sich. Sie folgerte: Johanniskraut wirkt gegen Melancholie. "Hildegard hatte recht, obwohl die Theorie nicht durchgängig stimmt. Und so ist es bei ganz vielen Sachen. Manchmal hat man Glück, manchmal nicht", sagt Apothekerin Reinicke.