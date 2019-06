Altbundespräsident Gauck auf Kirchentag: Keine Angst vor Döner!

Eine insgesamt dreiteilige Podienreihe dreht sich beim Kirchentag in Dortmund um die Angst, die so oft die politische Agenda dominiert und aktuell tatsächlich Lebensgefühl vieler Deutscher zu sein scheint. Joachim Gauck allerdings sagt: German Angst gibt es nicht.

Gauck: Angst ist menschlich, nicht deutsch

Angst sei etwas Menschliches, nichts Deutsches. Darüber hinaus habe jede Kultur eigene Erfahrungen mit Angst – auch die deutsche. Wer lange in Angst und Unfreiheit gelebt hat, dessen Seele könne nicht einfach auf Freiheit umschalten, weil diese auch ängstigt, so Gauck in Anspielung auf DDR und Mauerfall. Die Deutschen empfindet der ehemalige DDR-Bürgerrechtler nicht als Meister im Angsthaben, sondern im Angstüberwinden, das hätte die Geschichte der Friedlichen Revolution bewiesen.

Wer oder was aber macht nun letztlich Angst, ist es immer das Fremde? Joachim Gauck schildert diesen Effekt kokettierend aus dem Blickwinkel eines sympathischen Mecklenburger Hinterwäldlers.

"Ich habe gerade ein Buch über Toleranz gemacht und da beschreibe ich mich selber als Ur-Mecklenburger. Ich komme also nach Berlin, komme von meinen Bratkartoffeln mit Hering und so schönen Gerichten aus Norddeutschland und dann sind da die ganzen Dönerbuden und ich frage mich: Kann man das essen? Und irgendwann sage ich, weil er (der Dönerbudenbesitzer, Anm. d. Red.) ein netter Typ ist, auf die Frage: Haben Sie es schon probiert? Nö, eigentlich nicht. Wollen Sie mal? –

"Und plötzlich merkst Du: 'Ja, ich muss mich ja vor dem Zeug nicht fürchten. Im Gegenteil, das schmeckt. Ein ganz banales Beispiel. Oder: Ein anderes Mal küssen sich Schwule auf offener Straße – ja, da musste ich mich auch erst dran gewöhnen.' Joachim Gauck

Widerspruch der Wissenschaftlerin: Viele flüchten in Opferrolle

Die Lebenshaltung "Ich kann da ja eh nichts machen", sei vor allem ein Zurückkehren zu Vertrautem, ist Joachim Gauck überzeugt.

Die Wissenschaftlerin Ute Frevert zeichnet ein anderes Bild: Immer mehr Bürger flüchten ihrer Ansicht nach in eine Opferrolle auch aufgrund von Überforderung durch das immer erbarmungslosere Menschenbild der kapitalistischen Gesellschaft.

Die Henne-Ei-Problematik bei der Angst

Damit wiederum ist Joachim Gauck nicht einverstanden. Sein Befund über die starke deutsche Zivilgesellschaft klingt am Ende fast wie eine Predigt über das Kirchentagsmotto: ein Plädoyer für Vertrauen in die Zukunft, die Welt, die Menschen.

"Institutionen wie die Gewerkschaften, wie die freien Medien, wie Bürgervereinigungen, Bürgerbewegungen, Adhoc-Bewegungen, Geschichtswerkstätten, soziale Werkstätten, kulturelles Engagement sind im Land in einer Blüte, sind nicht defizitär. Es gibt kein statistisches Material, das belegen würde, dass das bürgerschaftliche Engagement und die Zivilgesellschaft im Vergleich zu früheren Zeiten abgenommen haben. Alle diese Dinge gibt es nicht. Und da kann ich nicht verstehen, wenn sie hergehen und sagen, da ist so eine Art Ellbogenkapitalismus, ich fasse es nicht." Joachim Gauck

Was war zuerst da – die Angst oder die Angstmacher? Haben wir wirklich immer mehr Grund zur Sorge oder suchen wir uns unsere Angstgegner einfach passend zur Geisteshaltung? Das wirkt auf dem Kirchentag fast die Frage nach Henne und Ei.