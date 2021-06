Altbundespräsident: Deutsche Imamausbildung spart Folgeprobleme

"Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland." Mit diesem einen Satz sorgte der damalige Bundespräsident Christian Wulff vor gut zehn Jahren für Aufregung und Diskussionen. Allein was die Zahl angeht, wird ihm heute wohl niemand mehr widersprechen: Rund fünf Millionen Musliminnen und Muslime leben in der Bundesrepublik. Davon haben über die Hälfte die deutsche Staatsbürgerschaft.

Vom Ausland entsandte Imame sorgen immer wieder für Ärger

Zu Spannungen kam es in der Vergangenheit aber immer wieder. Auch wegen der Imame, also der Geistlichen in den Moscheegemeinden: Von ausländischen Staaten ausgebildet, entsandt und bezahlt, waren ihre Predigten in nicht-deutscher Sprache nicht immer mit dem Grundgesetz und einem deutschen Werteverständnis kompatibel. Doch dies soll sich nun ändern.

Vor einer Woche wurde das "Islamkolleg Deutschland" in Osnabrück eröffnet. Dort sollen künftig muslimische Geistliche in deutscher Sprache und indirekt auch mit deutschen Steuergeldern ausgebildet werden.

Unabhängige Ausbildung für Imame und Seelsorger für Muslime

"Ein historischer Meilenstein" für den heutigen Altbundespräsidenten Wulff, der als Kuratoriumsvorsitzender des Islamkollegs einen wesentlichen Beitrag an seiner Entstehung hatte. Es sei die erste "wirklich vom Ausland unabhängige akademische theologische Ausbildung von Imamen und Seelsorgern für Muslime", sagte er in der Sendung Theo.Logik auf Bayern 2.

Nicht nur junge Musliminnen und Muslime in vielen Gemeinden würden beklagen, dass die Imame, die von anderen Ländern entsandt würden, nicht "die Lebenswirklichkeit, wie wir hier miteinander umgehen", ausreichend kennen, so Wulff. Bei der Eröffnungsfeier vergangene Woche hätten sogar ausländische Imame zugegeben, dass sie die jungen Leute hierzulande oft nicht verstünden.

Kritiker bemängeln Finanzierung durch Steuergelder

5,5 Millionen Euro haben der Bund und das Land Niedersachsen als Anschubfinanzierung in das Projekt gesteckt. Ein Investition, die nicht unumstritten ist. Schließlich werden auch im christlichen und jüdischen Bereich nur das Theologiestudium, also die theoretische Wissensvermittlung, finanziert. Die Ausbildung der Pfarrerinnen und Pfarrer oder der Rabbiner übernehmen die Religionsgemeinschaften jeweils selbst.

Altbundespräsident Wulff sieht das Geld allerdings gut angelegt: Als Politiker habe er die Erfahrung gemacht, "dass ein Land mit Gläubigen gut zu regieren ist, weil die sich verantwortlich fühlen für ihr eigenes Tun, für die Gesellschaft, für die Schöpfung". Für einige Erfolge in Deutschland seien die katholische Soziallehre und die Ethik des Protestantismus mitverantwortlich.

Wulff: Islamkolleg erspart "ganz viele Folgeprobleme"

"Und ich sehe auch große Verantwortlichkeit bei vielen Muslimen, beispielsweise für ihre Kinder, ihre Angehörigen, ihre Familien", so Wulff gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Von daher sei es zwar richtig, dass die Frage nach der Finanzierung gestellt wurde. Er sei aber froh, dass die Antwort positiv für das Islamkolleg ausgefallen sei, "weil man sich ganz viele Folgeprobleme erspart".

Aber würden "Imame made in Germany", wie sie Bundesinnenminister Horst Seehofer einst nannte, überhaupt von den Moscheegemeinde akzeptiert und eingestellt werden? Wulff gibt sich optimistisch: Von den rund 2.500 Moscheegemeinden, die es in Deutschland gibt, seien etwas 500 an dem Projekt von Anfang an beteiligt gewesen. "Bei denen besteht die Hoffnung, dass sie die dort ausgebildeten Imame dann auch bei sich einzustellen versuchen, wenn sie das finanziert bekommen." Um deren Gehälter mitzufinanzieren, hält es Wulff für denkbar, die in Osnabrück ausgebildeten Geistlichen parallel auch als islamische Religionslehrer einzustellen.