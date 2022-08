Als Wünschen noch geholfen hat - Kinomärchen mit Tilda Swinton

Sie sind eine seltene Gattung: Geschichtenerzähler, die sich voll und ganz auf ihr Publikum konzentrieren – um es in fremde Welten zu entführen, die Fantasie anzuregen, es zum Staunen zu bringen und erkennen zu lassen, dass der graue Alltag Fluchten bietet. Der australische Filmemacher George Miller ist so ein Geschichtenerzähler. Um die perfekte Wirkung zu erreichen, lässt sich der 77-Jährige Zeit. Die Abstände zwischen seinen Filmen sind groß: In den letzten 43 Jahren hat er gerade mal zehn Spielfilme realisiert.

Am bekanntesten sind seine vier "Mad Max"-Filme, eine dystopische Saga, deren nächster Teil momentan gedreht wird. "Three Thousand Years of Longing", seinen aktuellen Film, bezeichnet Miller selbst als das Gegenteil von "Mad Max“. Und doch gibt es Parallelen.

Von "Mad Max" zu 1001 Nacht

Miller ist eine Art Universalgenie, nutzt die Leinwand wie ein Maler. Im letzten "Mad Max"-Film zeichnete er ein bildgewaltiges Kriegspanoptikum im gleißend-gelben Sonnenlicht einer unendlich scheinenden Wüstenlandschaft. In "Three Thousand Years of Longing" verwendet er sämtliche Schattierungen der Farbpalette und lässt ein Märchen lebendig werden, das voller Wärme von Leidenschaft und Liebe erzählt und von den Geschichten aus 1001 Nacht inspiriert ist. Der Detailreichtum der Bilder ist schier grenzenlos – und das, obwohl die beiden Hauptdarsteller einen Großteil der Handlung in einem Hotelzimmer in Istanbul verbringen.

Tilda Swinton als spröde Wissenschaftlerin

Tilda Swinton spielt die spröde Wissenschaftlerin Alithea Binnie, die ungewollt einen Flaschengeist aus einem gläsernen Gefängnis entlässt. Idris Elba ist dieser ätherische Dschinn, dessen Körper zunächst das komplette Zimmer ausfüllt, sich aber im Handumdrehen an sein Umfeld anpasst. Weniger leicht fällt es ihm, seiner neuen Herrin drei Wünsche zu entlocken, um seine Freiheit zu erlangen. Denn Alithea ist extrem rational veranlagt. So ist sie zum einen unbeeindruckt von dem spitzohrigen Wesen in ihrem Zimmer, zum anderen ist sie sich der Gefahren bewusst, die unbedacht geäußerte Wünsche mit sich bringen können.

Um herauszufinden, ob der Dschinn an ihrem Wohl interessiert ist oder primär Eigennutz im Sinn hat, soll er in allen Einzelheiten sein Leben Revue passieren lassen. Denn wie ihre Namensvetterin, die griechische Göttin der Wahrheit, weiß Alithea: Je umfangreicher eine Geschichte ist, desto tiefer lässt sie in Herz und Geist des Erzählenden blicken.

Geschichten haben unendlich viele Bedeutungen ...

Die 3.000 Jahre umspannenden Geschichten, die sich daraufhin in ausschweifenden Worten und rauschhaft inszenierten Bildern auf der Leinwand entfalten, reichen von der sagenumwobenen Königin von Saba über das osmanische Reich, geben mystischen Wesen und einem dem Wahnsinn verfallenden Kriegsherren ein Gesicht, erzählen von der Sehnsucht nach unendlichem Wissen und immer wieder: vom Suchen, Finden und Verlieren der Liebe. Nach der Premiere beim diesjährigen Filmfestival in Cannes erklärte Regisseur George Miller, die meisten Geschichten seien Sinnbilder, sie bedeuteten jedem etwas anderes. "Three Thousand Years of Longing" ist Anwärter auf den zauberhaftesten Film des Jahres. Und so wie Alithea in Worten nach Wahrheit sucht, lässt sich aus dem Gesehenen die ehrliche Intention des Filmemachers filtern. George Miller ist ein szenischer Architekt. Seine Einladung, das von ihm bereitgestellte Grundgerüst mit persönlichem Leben zu füllen, sollte niemand ausschlagen, für den Kino auch eine Möglichkeit zum Träumen ist.

Three Thousand Years of Longing - Fantasy-Film, Australien 2022, 108 Minuten. Regie: George Miller. Mit Idris Elba und Tilda Swinton.