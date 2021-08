Als im Vatikan die ersten "Paralympics" stattfanden

In Tokio beginnen gerade die Paralympics. Eigentlich gilt der deutschstämmige Neurologe Sir Ludwig Guttmann aus England als Ideengeber und Initiator des ersten sportlichen Wettkampfes körperlich behinderter Menschen im Jahr 1948. Dass eine körperliche Behinderung keine sportlichen Grenzen bedeutet, war sogar schon früher im Vatikan zu sehen. 1904, also über 40 Jahre vorher, lud Papst Pius X. erstmals zu einem sportlichen Wettkampf körperbehinderter Sportler ein.

Erste Sportspiele für Rollstuhlfahrer 1948

Die Idee sportlicher Wettkämpfe von körperlich behinderten Menschen ist offiziell gut 70 Jahre alt. Auf Initiative des deutschstämmigen Neurologen Sir Ludwig Guttmann fanden im englischen Aylesbury 1948, am selben Tag wie die Olympischen Spiele in London, die ersten Sportspiele für Rollstuhlfahrer statt, die sogenannten Stoke Mandeville Games.

Guttmann knüpfte die Wettkämpfe der Menschen mit Behinderung bewusst an die Spiele der Nichtbehinderten an. Bei den Stoke Mandeville Games nahmen damals 14 kriegsversehrte Männer und Frauen mit Rückenmarksverletzungen teil und duellierten sich im Bogenschießen. 1960 fanden dann mit 400 Athleten aus 21 Nationen die ersten "Weltspiele der Gelähmten" in Rom statt, wenige Wochen nach den Olympischen Sommerspielen.

Papst Pius X. lud 1904 Sportler in den Vatikan ein

Ebenfalls in Rom, allerdings über 40 Jahre vor den ersten Stoke Mandeville Games, fanden erstmals Wettkämpfe für körperlich behinderte Sportler statt. Papst Pius X. (1903-1914), lud die Sportler in den Vatikan in den Apostolischen Palast ein. Damals ein ungewöhnliches Ereignis nach den Jahrzehnten der konservativen und hierarchischen Pontifikate von Pius IX. (1846-1878) und Leo XIII. (1878-1903).

Für Aufsehen sorgte damals, dass sich Beinamputierte mit Prothesen bei Läufen maßen und taube, blinde und sehbehinderte Athleten gegeneinander antraten. Die Vatikanzeitung "Osservatore Romano" berichtete damals von neun Jugendlichen einer kirchlichen Blindenschule, von denen der Sieger Cittadini den Hochsprungwettkampf mit 1,10 Meter für sich entschied.

Päpstliche Zeitung wird zur Sport-Zeitung

Die päpstliche Zeitung verwandelte sich in der Zeit zu einer Sport-Zeitung, schrieb der "Osservatore". Seitenweise habe man Ergebnistabellen mit Zeiten, Weiten und Höhen veröffentlicht, Kommentare, Interviews und Informationen über das medizinische Betreuungsteam.

Die ersten Wettkämpfe 1904 fanden damals im Damasushof statt, wo heute noch Staatsgäste zur Päpstlichen Privataudienz vorfahren. Fotoaufnahmen von damals zeigen Tribünen, eine Läuferbahn, Fahnen und Sportler in Mannschaftsaufstellungen.

Läufergruppe mit knappen Trikots in Vatikanischen Gärten

Ein "Osservatore"-Autor berichtet von einem - historisch nicht ganz gesicherten - Wortwechsel zwischen Pius X. und seinem empörten Staatssekretär. Angesprochen auf eine Läufergruppe in knappen Trikots, mit nackten Waden und muskulösen Armen in den Vatikanischen Gärten wollte Kardinal Rafael Merry del Val wissen: "Heiligkeit, wohin soll uns das alles führen?" Darauf der Papst: "Mein Lieber: ins Paradies."

Beteiligung und Integration behinderter wie nicht behinderter Sportler ist auch ein Anliegen der 2017 gegründeten "Athletica Vaticana". Das Team von rund drei Dutzend Frauen und Männern, die im Vatikan angestellt sind, hat das Ziel, Solidaritätsinitiativen mit Behinderten und Migranten zu fördern. Darauf wies auch Papst Franziskus noch einmal hin, als er im Januar der italienischen Sportzeitung "Gazzetta dello Sport", ein Interview gab. Die Sportler der Paralympics hätten spannende Geschichten zu erzählen. Geschichten, "die einem deutlich vor Augen führen, dass Grenzen nicht in den Menschen mit Behinderung liegen, sondern im Denken derjenigen, die sie betrachten".

Mit Informationen der KNA.