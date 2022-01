1966 singt ein gewisser David Bowie, der sich zuvor als David Jones versucht hatte, den Song "I Dig Everything" ein, seine Begleitband damals heißt "The Buzz". Das Lied, eine Lobpreisung des Moments, kommt mit beschwingtem Beat-Rhythmus daher, der Sänger übt sich in betont beseeltem Gesang.

Nach einem gefeierten Auftritt beim Glastonbury Festival im Jahr 2000 geht David Bowie mit seiner damaligen Tourband ins Studio, um einen Blick auf sein Frühwerk zu werfen, auf eine Zeit, als er noch ein unbekannter Songwriter war.

Tausche Leichtfüßigkeit gegen Mainstream-Pop

Der Song "I Dig Everything" von 1966, diese Hymne auf das Alltägliche, auf den Abfall und das symbolische Füttern von Löwen, ist unter den Stücken, die Bowie nun erneut aufnimmt.

Allerdings klingt der Song nun nach donnerndem Mainstream-Pop: Die Gitarren des Amerikaners Earl Slick und des Iren Gerry Leonard wummern bedrohlich, der Bass von Gail Anne Dorsey ist mehr als deutlich zu hören und das Schlagzeug tönt leicht penetrant.

Clash: neue Form, alter Inhalt

Das ist das Problematische solcher Neu-Interpretationen: Wenn Lieder, die einst mit leichtfüßigen Instrumentarium geschrieben und eingespielt wurden, nun deutlich tiefergelegt und aufgebretzelt daherkommen, entspricht das möglicherweise aktuellen Gepflogenheiten, der Charme der Originalaufnahme geht dadurch aber vollkommen flöten.

Geschrieben wurde ja für das eingeschränktere Frequenzspektrum, die tatsächlich aufgenommenen, wesentlich dünneren Sounds von damals waren Teil der ursprünglichen Aussage.

Bevor ihn "Ziggy Stardust" berühmt gemacht hat

Trotz der gewöhnungsbedürftigen Produktion wird deutlich: Der David Bowie der 60er Jahre war ganz anders als der Bowie, der das Thema Zukunft und Geschlechterrollen der Zukunft entdeckt hatte und es mit den neuen Sounds des Heavy-Rock kombinierte.

1972, auf "Ziggy Stardust", dem Konzeptalbum über einen futuristischen Rockstar, eine Art Science-Fiction-Sittengemälde, klang Bowie stark und total selbstsicher. Der David Bowie der 60er Jahre war dagegen vollkommen anders: ein melancholischer, verträumter Bohemien voller Zweifel. So porträtiert er sich zumindest in dem Song "The London Boys", den Bowie für die 2000er Session ebenfalls neu eingesungen hat.

Bowie als stiller Einzelgänger

"Toy" ist trotz alledem ein Statement von David Bowie, der sich ausdrücklich auch zu diesen Songs und zu den Erfahrungen und Einstellungen, die er in ihnen äußert, bekennt.

Dass es 2000 dann zu Verzögerungen bei der Veröffentlichung kam und Bowie sich flugs an die Aufnahme seines neuen Studio-Albums "Heathen" machte, zeigt, wie ungeduldig der "Thin White Duke" vor seinem Herzinfarkt immer noch war. Dass das "Toy"-Album 2011 geleakt wurde und zu Teilen bereist bekannt ist, spricht nicht gegen dessen Veröffentlichung.

Fazit: Es gibt einiges zu entdecken von David Bowie. Ob und inwieweit diese Neu-Interpretationen wirklich überzeugen, bleibt jedoch abzuwarten. Wer den frühen Bowie nicht kennt, kann ihn durch "Toy" jedenfalls kennen lernen.