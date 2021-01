Albtraum Opern-Sanierung: Kosten-Explosion in Köln

Bayerische Projekte laufen ebenfalls aus dem Ruder

Für bayerische Großprojekte ist die Entwicklung in Köln einmal mehr ein Menetekel. In Augsburg läuft derzeit eine Theatersanierung, gegen die momentan sogar ein Bürgerbegehren vorbereitet wird. Auch am Lech verdoppelte sich bereits die Kostenschätzung, von zunächst kalkulierten 186 auf 321 Millionen Euro - bei ungewisser Zukunft. Das Opernhaus in Nürnberg muss ebenfalls baldmöglichst generalsaniert werden, derzeit werden dringend notwendige Arbeiten am Brandschutz durchgeführt. Konkrete Kosten wurden noch nicht genannt, im Finanzplan bis 2030 allerdings schon 500 Millionen Euro eingestellt. Das Festspielhaus in Bayreuth wird ebenfalls auf Vordermann gebracht. Dort ist von 170 Millionen Euro die Rede, von denen etwa die Hälfte der Bund schultern will. In Würzburg, wo das Mainfrankentheater saniert und teilweise neu gebaut wird, stiegen die Kosten von 72 auf aktuell 85 Millionen Euro.