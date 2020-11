"Alptraum ist vorbei": Wie Kultur und Medien Bidens Sieg feiern

Charles Rivkin, Chef-Lobbyist der Motion Picture Association MPA, in der die fünf großen Hollywood-Studios und Netflix organisiert sind, freute sich auf die Zusammenarbeit mit Biden und Harris und nannte einige größere Vorhaben, die zu bewältigen seien, darunter die Rückkehr zur Normalität in der Unterhaltungsindustrie mit ihren 2,5 Millionen Arbeitsplätzen, die eine Lohnsumme von jährlich 181 Millionen Dollar erbrächten.

Produzent, Schauspieler und Autor Jon Cryer fasste zusammen: "Donald Trump ist ein unterlegener, mit einem Amtsenthebungsverfahren konfrontierter Präsident, der nach einer Amtszeit die US-Wirtschaft in Trümmern, unsere Verbündeten verängstigt, unsere Gegner gestärkt und unser Volk mit der größten Todesrate in 100 Jahren zurücklässt. Sein Versagen ist total."

"Besiegen, was Trump ermöglichte"

Moderator Jimmy Kimmel bedankte sich bei "lebenslangen Republikanern", die nicht zugelassen hätten, dass es ewig so weitergehe. Grammy-Gewinnerin Ariana Grande "heulte" vor Rührung, Hillary Clinton sah eine "neue Seite in der Geschichte Amerikas" aufgeschlagen, ihr Mann Bill schrieb, Amerika habe gesprochen und die Demokratie gewonnen. Michelle Obama erhofft sich von Biden und Harris die Rückkehr zu "Würde, Kompetenz und Herz" im Weißen Haus: "Unser Land braucht es bitterlich". Reese Witherspoon jubelte über den "gigantischen Augenblick" in der nationalen Geshichte und verwies auf die erste Frau als Vizepräsidentin. Doku-Filmer Michael Moore meinte, jetzt es gehe darum, "das zu besiegen, was Donald Trump möglich machte".

Die Schauspielerin Julia Louis-Dreyfus, die auf HBO eine fiktive Vizepräsidentin gespielt hatte, zeigte sich erleichtert, dass daraus jetzt Wirklichkeit wurde. Sacha Baron Cohen fasste zusammen: "Die Kandidaten machten Wahlkampf. Die Leute haben gesprochen. Die Entscheidung ist klar." Der schwarze Schauspieler Jordan Peel nahm Bezug auf Trumps frühere Rolle als Reality-Star. In der amerikanischen Ausgabe der TV-Show "Die Höhle der Löwen" (The Apprentice) hatte der Noch-Präsident gern Kandidaten scheitern lassen. Jetzt hieß es über ihn: "Sie sind gefeuert."

Queere Szene erleichtert

"Ich habe zwar nicht geweint, aber eine Träne verdrückt. Wir werden den Hass nicht gewinnen lassen", hieß es von Soul-Lady Alicia Keys: "Wenn wir uns füreinander einsetzen, siegen wir. Lasst uns laut und stark sein, jetzt beginnt die richtige Arbeit." Vom Mitbegründer von "Black Live Matters", Patrisse Cullors, verwies auf die besondere Rolle der schwarzen Wähler: "Einmal mehr haben Schwarze - insbesondere schwarze Frauen - die Vereinigten Staaten gerettet. Ob in Milwaukee, Detroit, Philadelphia oder Atlanta, die schwarzen Wähler strömten in gewaltiger Zahl an die Urnen, um dieses Land eine andere Richtung zu geben und den Rassisten im Weißen Haus loszuwerden."

Die queere Szene in Hollywood lobte Biden und Kamala Harris als "Verbündete" und "wahre Anwälte für Gleichbehandlung", wie es in einer Stellungnahme der Human Rights Campaign heißt: "Und sie machen das seit Jahrzehnten. Angefangen von Bidens Arbeit gegen Hass-Kriminalität in den 1980er Jahren bis zu Harris, die einige der allerersten gleichgeschlechtlichen Hochzeiten durchführte, diese beiden Führungskräfte haben eine klare Vorstellung, die Gemeinsamkeit über Trennung stellt."