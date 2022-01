Almodóvar über Franco-Zeit: Vergessen lässt sich nicht verordnen

Über Jahrzehnte hinweg hatten sich die großen spanischen Parteien stillschweigend darauf geeinigt, die Verbrechen des Bürgerkriegs von 1936 bis 1939 auszublenden, um nicht "alte Wunden" aufzureißen. Das Vergessen der Untaten der faschistischen Franco-Diktatur galt in gewisser Weise als Bürgerpflicht, um die Demokratie nicht zu gefährden. Doch damit muss nach Auffassung von Spaniens bekanntestem Regisseur Pedro Almodóvar (72) jetzt Schluss sein. Über den fatalen Hang zum Vergessen sagte er jetzt dem britischen "Guardian": "Sie können es im übertragenen Sinne verlangen. Aber Sie können den Leuten das Vergessen nicht verordnen. Die Familien der Bürgerkriegsopfer werden sie niemals vergessen. Das Erinnern ist Teil der Seele, die uns ausmacht."

Almodóvar: "Franco wollte seine Gegner auslöschen"

Anlass für das Gespräch mit Almodóvar ist sein im vergangenen Jahr uraufgeführter Film "Parallele Mütter" (Madres paralelas), in dem eine Werbefotografin einen Anthropologen darum bittet, ihr bei der Exhumierung ihres Urgroßvaters, eines Bürgerkriegsopfers, zu helfen. "Nachdem sich die Linke an der Macht eingerichtet hat, sollten wir zum Schauplatz all der Massengräber und all der Verbrechen von Francos Diktatur zurückkehren, die immer noch ungesühnt sind. Was Franco tat, war, diese Menschen so tief unter der Erde zu vergraben, dass er damit schier ihre Existenz auslöschte", so Almodóvar, der eine "moralische Schuld" gegenüber denjenigen wahrnimmt, die in den dreißiger Jahren versuchten, die Demokratie zu retten.

Das Bemühen der gegenwärtigen Linksregierung, die Erinnerung an den Bürgerkrieg neu zu beleben und die damaligen Verbrechen als solche zu benennen, würdigte der Regisseur mit den Worte "besser zu spät als nie". Dass Spanien jemals wieder dem Faschismus erliegt, würde Almodóvar nach eigenen Worten zwar gern abstreiten, dazu sei aber leider die Zeit noch nicht reif, zumal die rechtsradikale Vox-Bewegung zur drittstärksten Kraft geworden sei: "Was sie machen, ist, alles, was geschehen ist, zu relativieren und zu beschönigen. Sie erzählen die Geschichte des Bürgerkriegs aus ihrer Perspektive, die durch und durch franquistisch ist." Es sei wirklich wichtig für die Leute, die Unterscheidung zwischen der Wahrheit und Fake News zu machen. Wobei der Ausdruck Fake News für diese Lügen zu kurz greife.

Coming-out mit Warren Beatty

Auch die katholische Kirche, die unter Franco sehr einflussreich war, wird von Almodóvar abermals heftig attackiert. Es sei ein "Alptraum" gewesen, dass fast alle Schulen von Priestern geleitet wurden: "So viele Jungen wurden damals in all den Schulen von den Priestern missbraucht. Abgesehen von der ärmlichen Erziehung, verbrachte ich meine gesamte Schulzeit in Angst davor, dass sie auch mich belästigen würden." Seitdem habe er sein ganzes Leben gegen diese judäisch-christliche Erziehung angekämpft. "Das bedaure ich an meiner Kindheit am meisten", so Almodóvar.

Sein Coming-out als Schwuler hatte Almodóvar übrigens durch den Hollywood-Star Warren Beatty, den er in dem Liebesdrama "Fieber im Blut" (1961) im Kino sah. Damals sei ihm klar geworden, dass er sich zu Männern hingezogen fühle, so der Regisseur. Kurz darauf verließ er seine ländliche Heimat in La Mancha und ging 1967 nach Madrid.