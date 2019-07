Almgefühl zwischen Mythos und Alltag auf der Schärtenalm

Die Alm ist für Annemarie Graßl mehr als ein Nebenverdienst. Auf der Alm wohnt ihre Seele, sagt die 55-Jährige, die schon als Kind mit ihrer Oma den ganzen Sommer hier oben war. Bevor Annemarie auf die Alm geht, muss sie Anfang Juni das Heu ernten. Es ist das erste Heu, das in der Ramsau im Berchtesgadener Land gemacht wird. Annemarie Graßl und ihre Tochter Simone nutzen die kühlen Morgenstunden. Annemarie ist Naturland-Bäuerin. Auch Enkel Korbinian hilft mit. Im kleinen Familienbetrieb. Mit Blick auf den Watzmann, den Berg der Berge im Berchtesgadener Land. Erst am Sonntag kommen die Kälber auf die Alm. Es war einfach zu viel Schnee in diesem Winter in den Bergen.

"Die kommen alle auf die Alm, die größte kriegt die Glocken. Das ist dann das Leitkalberl, Kuh kann ich ja nicht sagen bei den Kleinen. Jetzt freue ich mich, wenn die auf die Alm kommen, dann rührt sich was. Sonst ist die Alm keine Alm." Annemarie Graßl

Die Alm ist Familie und Heimat – ein Lebensgefühl, seit Generationen besonders für die Frauen der Familie Graßl. Für Annemarie ist die Schärtenalm mit dem Steinberg darüber außerdem der schönste Platz der Erde.