Alltagsrassismus ist genauso Rassismus

"Nur weil man klassische Musik mag, heißt das nicht, dass man moralische Überlegenheit an den Tag legen darf", sagte Levit im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk (Bayern2 am Samstag Vormittag). Der Pianist, der aus einer jüdisch-russischen Familie stammt, habe auch selbst Rassismus erlebt, meist von sehr gebildeten Menschen. Das habe er auch öffentlich gemacht. Allerdings hält er differenzierende Begriffe wie "Alltagsrassismus" für unnötig: "Rassismus ist Rassismus ist Rassismus, ob das jetzt Alltagsrassismus ist oder Apfelkuchenrassismus oder Küchenrassismus, das ist vollkommen egal. Es ist die Einstellung eines Menschen, er könne einen anderen Menschen unter sich stellen."

Engagement für Flüchtlingshilfe

Die gesellschaftlichen Zustände der Gegenwart zwängen jeden einzelnen zur Positionierung, so Levit. Rückzug und Egal-Haltung würden immer schwerer zu rechtfertigen sein. Der Künstler engagiert sich auch privat für die Flüchtlingshilfe. In den vergangenen Jahren besuchte er mehrere Camps zum Beispiel in Griechenland, um sich über Situation der Geflüchteten vor Ort zu informieren.