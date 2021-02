Allmende: Ein Ort für alle, aber wer kümmert sich?

Die Weißachau ist etwas Besonderes: Sie ist nicht nur ein Landschaftsschutzgebiet, sondern wird von 27 Miteingentümern bewirtschaftet, zwölf von ihnen sind noch aktive Landwirte. „Wir haben jetzt eine Fläche die wir im Herbst geschwendet, also ausgelichtet haben, Büsche und Sträucher entnommen. Und jetzt sind noch ein bisschen die Fichten zu dicht“ erzählt Landwirt Oettl, einer der Eigentümer. Er sucht in den Wäldern der Weißachau Fichten aus, die geschädigt oder krank sind. Sie werden markiert und in den nächsten Wochen rausgeschnitten – das gehört zu den pflegerischen Aufgaben der Allmende. Der Begriff Allmende stammt aus dem Mittelhochdeutschen. Im Alten Testament wird diese Form als eine ideale Form einer gemeinsamen Nutzung von Flächen angesehen und prägte jahrhundertlang vorrangig den ländlichen Bereich. Meistens wurden diese um die Dörfer konzentriert angelegt. Auf den alten Flurkarten sind die „Spuren“ der damaligen Nutzflächen noch gut zu erkennen.

Früherer Klosterbesitz

Früher gehörte das Weißachtal dem Kloster Tegernsee. Die Mönche waren wohl in ihr Eigentum so verliebt, dass sie es sogar auf das Deckenfresko der Klosterkirche malen ließen. An die Decke der Tegernseer Klosterkirche hat Georg Asam um 1690 die Taufe Jesu gemalt. „Und wenn man an der Figurengruppe mit Jesu und Johannes vorbeischaut, dann sieht man nicht die Berge Galiläas und den Jordan, wo Jesus getauft wurde, sondern unverkennbar die Blauberge und die Weißach. Die von Süden her in den Tegernsee fließt“ erklärt Kirchenhistoriker Roland Götz. Bei der Säkularisation wurde das Kloster Staatseigentum. Doch die Klosterbauern bekamen das Recht, das Land weiterhin zu bewirtschafteten. Gefährlich wurde allerdings die Übernutzung der Flächen. Die Bauern trieben viel Vieh auf die Weiden und auch zu viele Bäume wurde aus den Wäldern entfernt – die Erträge sanken. Ähnliche Probleme gibt es auch woanders. Besonders in den Weltmeeren, die ebenfalls eine Allmende darstellen, beobachtet man die Übernutzung – Müll und zu viel Fischerei gefährden die wertvollen Gemeinräume.

In der Weißachau wurde es urkundlich festgelegt: die Klosterbauern kümmern sich um das Land und kriegen es dafür übertragen. Bis heute pflegen es die ehemaligen Klosterbauern. Und es profitieren inzwischen viel mehr als nur die Bauern davon. Auch die Gemeinde Kreuth. „Die Weißachau-Gemeinschaft ist für die Gemeinde Kreuth eine ganz wichtige Institution. Sie hat sehr viele Dinge die unserer Infrastruktur dienen zur Verfügung gestellt. Hier dieser Platz auf dem unsere Vereinsheime sind, der gehört der Weißachau-Gemeinschaft. Der Kurpark gehört der Weißachau-Gemeinschaft, ganz viele Spazier- und Wanderwege laufen über Weißachau-Grund“ erklärt der Bürgermeister Josef Bierschneider.

Zukunft der Allmende

Damit das Landschaftsschutzgebiet Weißachau gepflegt wird braucht es viele helfende Hände. Doch von den 27 Eigentümer sind es nur noch zwölf, die sich der Herausforderung stellen. Die ungewissen Entwicklungen in der Landwirtschaft, schlechte Erzeugerpreise, immer mehr Bürokratie und fehlende Wertschätzung der Öffentlichkeit bei den Problemen der Landwirte verdrängen immer mehr die Bedürfnisse des Landschutzgebietes. Letztlich beeinträchtigt es auch die Allmende, die es als ein Gemeineigentum gilt zu bewahren.