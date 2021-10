Allgäuer Petrusbrüder stürmen US-Klassik-Charts

Madonna, Abba, Robbie Williams oder die Beatles: An diese Künstler denken wahrscheinlich viele, wenn es um Platz 1 in den Musik-Charts geht. In den USA hat eine Gruppe Priesteramtskandidaten aus Bayern gerade den ersten Platz erobert: Mit einer Weihnachts-CD haben es die Seminaristen der Petrusbruderschaft aus dem südbayerischen Wigratzbad in der Gemeinde Opfenbach im Landkreis Lindau im Allgäu auf Platz 1 des US-Rankings Billboard im Bereich Klassik geschafft. Seit Erscheinen Ende September steht das Album "Sancta Nox - Christmas Matins from Bavaria" (Heilige Nacht - Weihnachtsmatutin aus Bayern) an der Chart-Spitze. Matutin ist in der katholischen Kirche die Bezeichnung für ein nächtliches Stundengebet.

Junge Sänger und alte ehrwürdige Musik

Einen der beteiligten Sänger zitiert "The Catholic Telegraph", die offizielle Zeitung des US-Erzbistums Cincinnati, wie folgt: "Die Einzigartigkeit dieser Aufnahmen besteht darin, dass wir sehr junge Sänger sind, die sehr alte und ehrwürdige Musik singen", so der Seminarist Manuel Vaz Guedes. "Das Durchschnittsalter unserer Gruppe ist 25 und das Durchschnittsalter der Musik, die wir singen, vermutlich 800."

Hamburger Christopher Alder produzierte CD mit 17 Titel

Eingesungen haben die CD sechs Priesteramtskandidaten laut einem Bericht des Internetportals katholisch.de in der ehemaligen Klosterkirche Sankt Magnus im oberschwäbischen Bad Schussenried. Sie geben 17 Titel zum Besten: gregorianischen Choral, mehrstimmige Vertonungen der Texte aus der Weihnachtsmatutin und eine mehrsprachige Version von "Stille Nacht, heilige Nacht". Im Trailer zu der CD heißt es, diese Musik bringe die Menschen näher an das große Geheimnis von Weihnachten. Produziert hat das Werk der unter anderem mehrfach mit dem US-Schallplattenpreis Grammy ausgezeichnete Hamburger Christopher Alder.

Petrusbruderschaft hat weltweit rund 500 Mitglieder

Die Priesterbruderschaft Sankt Petrus wird dem extrem konservativen katholischen Spektrum zugeordnet. Sie gilt als papsttreu und kritisch bezüglich der Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962-1965). Sie sind eine verschwindende Minderheit, haben nach eigenen Angaben weltweit etwa 500 Mitglieder, davon gut 300 Priester und 160 Seminaristen. In Wigratzbad befindet sich das älteste Priesterseminar der Petrusbrüder.

Mit Informationen der KNA.