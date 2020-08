"Allesch Gute, Schir": Zum 90. von Sean Connery

Der erste Bond-Darsteller spielte unter der Regie von Hitchcock, drehte fünf Mal mit Sidney Lumet, erhielt den Oscar und wurde 1999 mit fast 70 Jahren vom US-Magazin People zum "Sexiesten Mann des Jahrhunderts" gewählt.

Es gibt sie immer wieder aufs Neue, die Umfrage mit der Lizenz zum Töten: Anfang August wollte die britische Programm-Zeitschrift Radio Times wissen, wer der beste Bond aller Zeiten sei. Und wie so oft gewann: Sean Connery, Der erste 007-Darsteller darf das Label "lebende Legende" tragen, ohne dass es lächerlich wirkt – und das nicht nur in Großbritannien, sondern weltweit, wie Steven Spielberg 2006 auf einer Gala zu Ehren Connerys resümierte: "Because the moment Sean Connery introduced himself as Bond he became the man all men wanted to be and all women just wanted."

Eleganz und lauernde Gefährlichkeit

Männer wollten sein wie er, Frauen wollten ihn. Auch wenn der Spruch mittlerweile extrem veraltet wirkt – er fasst die fünf Jahrzehnte umfassende Karriere Connerys perfekt zusammen. Die Erfolgsformel, die Bond-Erfinder Ian Fleming eigentlich für seinen Gentlemen-Berufskiller erdacht hatte, wurde 1962 von dem bis dahin nahezu unbekannten Schotten verinnerlicht.

Connerys hünenhafte Statur und sein gutes Aussehen leisteten dabei ihren Beitrag. Ausschlaggebender jedoch war sein Charisma, eine faszinierende Mischung aus Eleganz und lauernder Gefährlichkeit. Diese Ausstrahlung manifestierte sich in seinem Gang, den die Frau des Bond-Produzenten Albert Broccoli panther-artig nannte: Während die Arme lässig an der Seite herabhingen, machte der Schauspieler große Schritte, wirkte zurückgenommen und aggressiv zugleich. Eine Körperbeherrschung, die er bei dem schwedischen Tänzer Yet Malmgren erlernt hatte. All das trug dazu bei, dass Connerys Name zum Inbegriff selbstbewusster Männlichkeit wurde – daran änderte sich auch nichts, als er nach über 20 Jahren im Geheimdienst ihrer Majestät endgültig seinen Hut nahm und das ihm schon immer verhasste Toupet in die Ecke pfefferte.

Das berühmte spöttische Funkeln in den Augen

"Ich kuck ihn dauernd fasziniert an, weil's für mich so tröstlich ist, dass ein Mann, der keine Haare auf der Stirn hat, noch toll aussehen kann, das ist mir sehr beruhigend fürs Alter, muss ich sagen." Als Thomas Gottschalk Mitte der 80er-Jahre diese Bemerkung machte, war Connery auf Promotour für die Umberto-Eco-Verfilmung "Der Name der Rose". Der 56-Jährige, der sich mit Charakterrollen von seinem Actionheld- und Bond-Image lösen wollte, spielte den Mönch William von Baskerville – der Grundstein für seine Filmtonsur war da schon lange gelegt. Aber wer braucht schon volles Haupthaar, wenn unter der zerfurchten Stirn weiterhin tiefschwarze und balkenbreite Augenbrauen einen kritischen Ausdruckstanz aufführen und das so berühmte spöttische Funkeln in den Augen geradezu umrahmen?

Ein Jahr später spielte Connery den väterlich-weisen irischen Polizisten Jim Malone in Brian De Palmas "The Untouchables". Für diese Rolle erhielt er den Oscar für die beste Nebenrolle – und obendrein kürten die Leser des britischen Filmmagazins Empire seinen Akzent zum "schlimmsten in der Geschichte des Kinos". Denn egal, welche Rolle Connery auch spielte – und sei es ein ägyptischer Edelmann in "Highlander" oder ein sowjetischer U-Boot-Kapitän in "Jagd auf Roter Oktober" – sein schottisches Englisch behielt der überzeugte Patriot ebenso wie sein "Scotland Forever"-Tattoo.