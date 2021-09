allesaufdentisch: Volker Bruch sorgt abermals für Wirbel

Immer wieder hatte sich Volker Bruch (41), der Hauptdarsteller der populären TV-Serie "Babylon Berlin", sehr kritisch mit der Corona-Politik auseinandergesetzt und war dafür teils heftig angefeindet worden. Doch einschüchtern ließ sich der Künstler nicht, ganz im Gegenteil. Er beteiligte sich öffentlichkeitswirksam an einer umstrittenen Demo und startete jetzt mit Kollegen wie Maxim Mehmet, Jeana Paraschiva, Miriam Stein und Wotan Wilke Möhring eine neue Netz-Aktion, die "mit zunehmender Sorge" die "Entwicklung des politischen Handelns in der Corona-Krise" beobachtet: "Viele ExpertInnen wurden bisher in der öffentlichen Corona-Debatte nicht gehört. Wir wünschen uns einen breit­gefächerten, fakten­basierten, offenen und sachlichen Diskurs und auch eine ebensolche Auseinander­setzung mit den Videos."

Unter dem Hashtag #allesaufdentisch ist auf Twitter bereits eine lebhafte, teils sarkastische, teils gehässige Debatte entbrannt. Kritiker sprechen von "massiver Desinformation, Hetze und Spaltung", andere loben die Initiative, weil "gewisse Konzerne und ihre Lobbyisten" angeblich nicht "möchten, dass #allesaufdentisch" komme.

"Impuls für offenen Dialog" angestrebt

In Videoclips interviewen die beteiligten Künstler jeweils rund zwanzig Minuten Mediziner, Virologen, Juristen, Wirtschaftsexperten und andere Wissenschaftler. Volker Bruch selbst spricht mit dem Medienfachmann Michael Meyen aus München, der Aufsehen erregte, weil er den Verschwörungstheoretiker Ken Jebsen für einen "professionellen Journalisten" hielt. Die Website "allesaufdentisch", wo sämtliche Videos abrufbar sind, war wegen möglicher Überlastung teilweise nicht erreichbar. Weitere Interviewpartner sind der Virologe Klaus Stöhr, der vom Kameramann Kolja Brandt befragt wird, der Infektiologe Matthias Schrappe, der mit Schauspielerin Miriam Stein spricht und der Neurobiologe Gerald Hüther, der sich gegenüber Gernot Haas zum, Thema Angst und Kommunikation äußert. Weitere Themen sind etwa "antidemokratische Sprache", "Fremdbestimmung" und "gekaufte Forschung".

In einer Pressemitteilung von #allesaufdentisch heißt es: "Ziel ist es, die Pandemie als gesamtgesellschaftliches Problem zu betrachten, und auch denjenigen ExpertInnen Gehör zu verschaffen, die bisher, trotz ihrer oft hohen Reputation, in der öffentlichen Debatte kaum oder gar nicht wahrgenommen wurden. Bei #allesaufdentisch handelt es sich um keine feste Gruppe, sondern um einen losen Zusammenschluss von Menschen, die mit zunehmender Beunruhigung die Entwicklung des politischen Handelns und die gesellschaftliche Spaltung beobachten und mit ihrer Aktion einen Impuls für einen offenen Dialog setzen wollen."

"Transparent mit allen Bürgerinnen kommunizieren"

"Es ist Zeit für den Runden Tisch" heißt es auf der Website, "an dem WissenschaftlerInnen verschiedener Disziplinen mit unterschiedlichen Standpunkten interdisziplinär und evidenzbasiert diskutieren und anschießend die Politik beraten. Wichtig ist, dass in diesem Gremium auch WissenschaftlerInnen gehört werden die nicht in institutioneller staatlicher Abhängigkeit stehen. Sämtliche Ergebnisse und daraus resultierende Maßnahmen sollen transparent mit allen BürgerInnen kommuniziert werden."

Nach eigener Aussage hat #allesaufdentisch auch bei Karl Lauterbach, Christian Drosten und dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, Gespräche angefragt. Diesen hätten jedoch abgelehnt. Focus berichtet, die Aktion sei eigentlich schon für letzte Woche geplant gewesen, sei jedoch verschoben worden, weil einige Initiatoren vermeiden wollten, im Bundestagswahlkampf vereinahmt zu werden.