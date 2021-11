"Alles war käuflich": Aufregung um Joop-Interview

So ziemlich alles an diesem Interview sorgt für Empörung: Die Überschrift, der Inhalt, der Umgang mit der Kritik. Unter dem Titel "Wenn einer sich schlampig anzieht, denkt er auch schlampig" hatte sich Modeschöpfer Wolfgang Joop (76) am vergangenen Freitag im "Spiegel" über "große Fashion-Fragen" geäußert. Es waren nicht Joops Krawatten-Ratschläge an Grünen-Chef Robert Habeck, die für anhaltende Aufregung sorgen, und auch nicht seine Einlassungen über "Schönheitsoperationen, die okay sind", sondern eine Bemerkung über den Tod von Karl Lagerfeld.

Er habe damals geweint, so Joop, "weil diese Welt so wunderbar frivol und frigide war. Alles war käuflich. Die Agenturen gaben die Schlüssel zu den Zimmern der Models, die nicht so viel Geld brachten, an reiche Männer. Und wenn sich ein Mädchen beschwerte, hieß es: Wir können auch auf dich verzichten." Das sei zwar "fürchterlich" gewesen, so der Designer auf Nachfrage: "Aber wirklich schön ist die Modewelt nur, wenn es auch die Sünde gibt.“

"Von Joop erwarte ich ja nichts"

Seitdem muss sich Joop im Netz und auf den Meinungsseiten großer Zeitungen viele geharnischte Kommentare gefallen lassen. So heißt es in der "Süddeutschen": "Sexuelle Übergriffe als lebensfrohe Sünde, meine Güte. Dass der Mann in einen mittelgroßen Shitstorm geriet, geschieht ihm recht." Die grüne Europa-Abgeordnete Katrin Langensiepen erkannte in Joops Worten eine "Verherrlichung von Gewalt und Demütigung von Frauen" und twitterte: "So lange wir Männer haben, die diese Zeiten glorifizieren, so lange wir Männer haben, die solche Aussagen drucken, so lange haben wir ein Problem mit Frauenfeindlichkeit."

Die ebenfalls im Europaparlament sitzende Grüne Hannah Neumann zeigte sich auch vom "Spiegel" bitter enttäuscht: "Hatte irgendwie gedacht, @derspiegel würde wenigstens ein mea culpa hinterher schicken. Von #Joop erwarte ich ja nichts…" Eine weitere Twitter-Nutzerin äußerte sich ähnlich: "Wie konnte sich die Redaktion nach diesem Statement für 'Wenn einer sich schlampig anzieht, …' als Aufhänger entscheiden?!"

Auch die Grünen-Politikerin Daniela Kluge aus Bielefeld nahm die "Spiegel"-Journalisten aufs Korn: "Samstags ein Exklusiv-Interview mit irgendwelchen rassistischen, misogynen und lauten Männern, von denen eigentlich niemand mehr etwas hören möchte. Dann können sich alle gemütlich am Sonntag drüber empören. Ob’s der Auflage hilft?"