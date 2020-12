Alles nicht so einfach: Kunstminister Sibler entgegnet Kritikern

Für Bayreuth geht Sibler ins Risiko

Die Entscheidung, im kommenden Sommer in Bayreuth Festspiele vorzubereiten, auch, wenn die möglicherweise nicht stattfinden können und der Freistaat dann auf einer gehörigen Rechnung sitzen bleiben würde, verteidigt Sibler energisch: "Bayreuth findet im Juli und August statt. Da gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, wenn man auf das ablaufende Jahr blickt, dass die Infektionszahlen deutlich niedriger sind, so dass wir etwas in geeigneter Form etwas durchführen. Es ist ein kalkulierbares Risiko, aber natürlich ein Risiko. Ich denke, man kann im vertretbaren Ausmaß einiges tun. Das ist auch ein wichtiges kulturpolitisches Signal, wir müssen schon schauen, wo wir Perspektiven anbieten können. Ich glaube, im Juli und August können wir ein gewisses Risiko eingehen."

Reformbedarf bei Kulturhauptstadt-Entscheidungen

Zur aktuellen Auseinandersetzung um das Vergabeverfahren für die Europäische Kulturhauptstadt 2025, in dem Nürnberg und einige andere Städte unterlagen und Chemnitz gewann, sagt Sibler: "Ich denke, es ist eine schlichte Selbstverständlichkeit, wenn Kritik geübt wird, dass wir die Vorwürfe durchleuchten." Nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" war von Berater-Filz die Rede und undurchsichtigen Geschäften: "Ich kann mir vorstellen, dass wir uns an die EU wenden, um das bisherige Vergabeverfahren noch einmal neu zu durchdenken und gegebenenfalls auf neue Beine zu stellen, aber das ist eine Aufgabe der EU und da will ich auch meinen Ministerkollegen nicht vorgreifen."