Alles koscher und halal? Religiöse Gebote als Wirtschaftsfaktor

Schaut man in die Regale im Supermarkt, findet man neben veganen oder glutenfreien Produkten auch solche, die mit koscher oder halal gekennzeichnet sind. "Koscher bedeutet, dass etwas erlaubt ist. Es ist rein und es ist erlaubt zum Verzehr", erklärt der Amberger Rabbiner Elias Dray.

Rabbiner: "Man kann auch mit Rahmschnitzel sehr alt werden!"

Die Koscher-Vorschriften - die jüdischen Speisegebote - schreiben eine Trennung zwischen milchigen und fleischigen Lebensmitteln vor, indem man getrenntes Geschirr verwendet und eine zeitliche Pause zwischen den entsprechenden Mahlzeiten einlegt. Im zweiten Buch Mose (23,19) steht: "Du sollst das Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen." Eine der wichtigen Stellen der jüdischen Heiligen Schrift, wenn es um die richtige Zubereitung von Speisen geht, sagt Rabbiner Dray.

"Es ist nicht logisch (...) der tiefere Grund ist nicht die Gesundheit, sondern das sind Gesetze speziell für das Volk Israel (...) Ich glaube, dass jemand sehr alt werden kann mit Rahmschnitzel!" Rabbiner Elias Dray

"Superkoscher": Jude muss Backofen einschalten

Brot - hebräisch: Parve - ist in der Regel neutral, sodass gläubige Juden bei der Mahlzeit Milch- und Fleischprodukte nicht irrtümlich vermischen. Mit Brot und Gebäck beschäftigt sich Rabbiner Elias Dray auch beruflich. Er zertifiziert jährlich sämtliche Brotsorten und Backwaren der Münchner Filialbäckerei "Hofpfisterei" als "koscher", "Parve" und "Pat Israel".

"Pat Israel" bezeichnet eine Qualität, die noch eine Stufe höher als koscher ist - sozusagen "superkoscher". Es bedeutet, dass neben den koscheren Zutaten für das Brot, "eine jüdische Person den Ofen entweder angezündet hat oder wenigstens geholfen hat, den Ofen mit anzuzünden", sagt Rabbiner Dray. "Religiöse Leute versuchen immer Brot zu bekommen, das Pat Israel ist."

Münchner Bäckerei backt koscheres Brot in Bayern

Die Hofpfisterei in München wurde erstmals im Jahr 1331 urkundlich erwähnt. Seit rund 20 Jahren sind die Backprodukte auch koscher. Wie kam es dazu? Aus den USA seien Fragen zum Qualitätsmanagement gekommen. Eine davon: Ist ihr Produkt koscher? "Und daraufhin hat die Geschäftsleitung der Hofpfisterei in der Jüdischen Gemeinde München angefragt: Ist unser Produkt koscher? Und da hat Rabbiner Langnas, der damals amtierende Rabbiner gesagt, 'das kann ich nicht sagen. Ich muss mal vorbeikommen'", so Dray.

Mithilfe eines Koscher-Experten aus der Schweiz stellte Rabbiner Langnas fest, dass die Zutaten bereits alle koscher waren. Es fehlte nur ein Jude, der den Ofen einmal pro Woche anmachte. Seit Oktober 2000 teilen sich zwei Mitglieder der jüdischen Gemeinde diese Arbeit.

Die Brote werden in München gebacken. In Stöckers Backstube in Lauf bei Nürnberg werden dafür die meisten Semmeln hergestellt. "Da gibt’s auch eine Person von der jüdischen Gemeinde in Nürnberg, die dort den Ofen entzündet", sagt Rabbiner Dray.

Halal und koscher = erlaubt

Judentum und Islam sind - das mag für manchen überraschend klingen - religionsgeschichtlich eng verwandt. Das zeigt sich nicht zuletzt bei den Speisevorschriften: bei dem, was jüdisch als koscher gilt und muslimisch als halal. Die Halal-Zertifizierung war daher für die Hofpfisterei der nächste logische Schritt und erfolgt seit 2013. Berücksichtigt werden dabei die Rezeptur, die Rohstoffe und die Herstellungsweise. Die Hofpfisterei schickt jede neue Brotsorte an beide Zertifizierungsstellen.

"Halal kommt im Koran vor und ist ein Wort, das 'erlaubt' bedeutet", erklärt Imam Ender Cetin aus Berlin-Moabit. Das Gegenstück zu "halal" sei "haram", was das Verbotene bezeichnet. "Haram" wird im Koran für einzelne Sachen aufgezählt. Dazu gehört: das Blut von toten Tieren zu trinken, Kadaver - also totes Tier - oder Schweinefleisch zu essen. Auch Alkohol ist im Koran streng verboten, sagt Imam Ender Cetin. Begründung: Alkohol könnte zu Pöbeleien und sogar zu Schlägereien führen.

"Man sagt sogar, auf einer Liste von 'haram', könnte Alkohol mehr verboten sein als Schweinefleisch, weil wenn ich das esse, schade ich niemanden anderen. Aber durch Alkohol könnte ich mir selber und anderen Schaden zufügen." Imam Ender Cetin

Juden dürfen sich betrinken - aber bitte nur koscher!

Juden dürfen Alkohol trinken. Beim Purimfest muss man sich traditionell sogar betrinken - mit koscherem Wein. Am wichtigsten ist Rotwein, mit dem man zum Beispiel den Shabbat empfängt und der auch beim rituellen Mahl zum Pessachfest eine symbolische Bedeutung hat. Die koscher-Vorschriften schreiben sogar vor, wie man die Weinreben zu züchten hat und wie man Wein herstellt.

Da der Wein im Judentum ein rituelles Getränk sei, sagt Rabbiner Dray, sei er etwas Spezielles: "Der muss so hergestellt werden, dass Juden das selber hergestellt haben. Ansonsten ist der Wein im Bereich koscher nicht erlaubt."

In der Thora, der Heiligen Schrift der Juden, findet sich die Sorge, dass Juden sich durch das gemeinsame Weintrinken mit Fremden einander nähern und folglich ihren Glauben an den Gott Israels durch Götzendienst ersetzen könnten. Daher verbietet die Thora es Juden, Wein zu trinken, der von Nichtjuden berührt wurde, und sei es der nichtjüdische Kellner im Restaurant, der ihn eingießt. Im Talmud findet man jedoch einen Umweg: Wenn der Wein kurz gekocht ist und daher für rituelle Zwecke verboten, darf jeder ihn ausschenken.

Enge Kooperation zwischen Juden und Muslimen beim Fleisch

Nirgendwo sonst ist die jüdisch-muslimische Kooperation so eng wie im Fleischbereich. Für Muslime und für Juden ist Schweinefleisch verboten. Die entsprechenden Koscher-Regelungen sind aber wesentlich strenger als die Halal-Bestimmungen, so Rabbiner Elias Dray. Das Fleisch eines reinen Tieres, das von einem Juden geschächtet wurde, gilt daher auch immer als halal, bestätigt Imam Ender Cetin.

Umgekehrt lehnt Rabbiner Elias Dray Halal-Fleisch ab - auch das eines reinen Tieres: Nur wenn es von einem jüdischen Schlachter, einem Schochet, geschächtet wurde, ist das Fleisch nach den religiösen Vorschriften koscher.

Religiös zertifizierte Produkte sind lukrativ

Wie lukrativ religiös zertifizierte Produkte geworden sind, weiß am besten Norbert Kahmann. Seit 13 Jahren beschäftigt er sich intensiv mit den Themen koscher und halal, obwohl er weder jüdisch noch muslimisch ist. Der strategische Beauftragte der in Niedersachsen ansässigen Firma ‎Symrise, einem Hersteller von Aromen und Geschmacksstoffen, zielt nur am Rande auf die 13 Millionen jüdischen Kunden weltweit.

Zu Kahmanns Aufgaben gehört es, die Zertifizierung der Produkte der Firma Symrise als koscher oder halal bzw. koscher und halal zu ermöglichen. Dies beinhaltet neben der Produktzertifizierung auch die "globale koscher und halal Zertifizierung von Produktionsstätten", wie er erzählt. Gerade im Bereich halal habe es in den letzten Jahren einen sehr großen Wandel gegeben.

"Das hängt damit zusammen, dass die muslimischen Staaten, das sind 57 an der Zahl –-es gibt ca. 1,7 Milliarden Muslime weltweit - jetzt auf einmal alle halal-zertifizierte Produkte bekommen sollen." Norbert Kahmann, Symrise

Auch Nichtreligiöse wollen Koscher- und Halal-Produkte

Häufig geht es um Aromen, die bei Lebensmittel, Kosmetika und Reinigungsmittel verwendet werden. Das wachsende Interesse veranlasste Norbert Kahmann, zusammen mit der Handelskammer Hannover den Arbeitskreis "Halal & Koscher" zu gründen, dem inzwischen 200 Mitglieder angehören.

Der Bedarf in Deutschland für Koscher- und Halal-Produkte wächst überwiegend unter säkularen Menschen, auch unter solchen, die weder jüdisch noch muslimisch sind, aber diese Produkte für gesünder oder allgemein vertrauenswürdiger betrachten.