"Alles ist gut gegangen": François Ozons Film über Sterbehilfe

Vielleicht nicht mehr allein essen. Vielleicht nicht mehr sprechen. Vielleicht nicht mehr laufen können. André Bernheim, 85, ist Patriarch, Industrieller, ein Alpha-Tier, ein Lebemann - diese Zukunft will er nicht. Eins ist sofort klar, "Alles ist gut gegangen" ist ein beeindruckender Schauspieler-Film. Das Gesicht zur Hälfte schief vom Schlaganfall, die Stimme hoch und heiser, verkörpert André Dussollier seine Figur, in seinem Blick liegt erst die Erniedrigung, so komplett auf Hilfe angewiesen zu sein, und gleich darauf listige Manipulation. Im Zentrum des Films immer Sophie Marceau als Andrés Tochter Emmanuèle, vital und positiv - und in die Enge getrieben von Trauerarbeit am lebenden Objekt. Zwischen ungeschminkt unausgeschlafen und funktionierender Fassade.

Der eigentliche Fokus: Die Vater-Tochter-Beziehung

Er habe keinen Themenfilm über Sterbehilfe machen wollen, sagte Regisseur François Ozon letztes Jahr in Cannes. Die Vater-Tochter-Beziehung, die habe ihn interessiert, diese schwere Prüfung und die Last der Organisation eines illegalen Vorhabens. Beim Drehen habe man mitgelitten.

Trotzdem befeuert der Film natürlich die nicht nur in Frankreich hitzig geführte Debatte. Bald ist klar: Andrés Wunsch kann nur in der Schweiz realisiert werden. Das kostet, und dahin muss er als unbeweglicher Patient erst mal kommen – selbstbestimmt. Sterben erweist sich als Sache für reiche Leute. Emmanuèle und ihre Schwester Pascale balancieren am Rand der Strafbarkeit, Termine müssen festgelegt, Abschiedsessen geplant werden.